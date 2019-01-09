«Россия достигла понимания с ВАДА». Что дальше?

Источник: AFP 2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ожидает проблем при передаче данных Московской антидопинговой лаборатории в распоряжении экспертов ВАДА. Эксперты сегодня прилетают в столицу России и могут завершить работу уже на этой неделе. По словам Пескова, электронные данные были готовы к передаче еще 18 декабря, когда процесс сначала стартовал, а затем прервался из-за наличия у представителей Всемирного агентства оборудования, не лицензированного в нашей стране.

Возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как передается и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики. По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа. Дмитрий Песков

Ранее уверенность в том, что вторая попытка экспертов во главе с испанцем Хосе Антонио Паскуалем окажется успешнее первой, высказали министр спорта РФ Павел Колобков и глава РУСАДА Юрий Ганус. Ожидается, что сегодня эксперты разместятся в гостинице, а завтра и послезавтра выполнят свою миссию с стенах Московской лаборатории.

— Финальная точка работы экспертов — 11 января и заседание комиссии ВАДА по соответствию, которое начнется 14 января. — отметил Ганус в интервью «СЭ». — В течение двух дней будет рассматриваться вопрос соответствия РУСАДА. Естественно, что материалы должны поступить заблаговременно. Поэтому работа группы в Москве должна завершиться 11 января.

Какие же есть теперь варианты развития событий?

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Будут ли новые срывы?

Россия обязалась передать оригинал базы данных в распоряжение ВАДА до 31 декабря 2018 года. Теперь мы отстаем от графика более, чем на неделю. В срыве делайна частично виновны праздники, из-за которых эксперты после урегулирования всех формальностей не смогли оперативно вернуться в Москву. Но от этого не легче — нам по формальным признакам уже и так грозит разрыв соглашения по восстановлению РУСАДА. А появление новых трудностей при передаче базы точно приведет к лишению нашего агентства лицензии на ближайшем исполкоме ВАДА.

Если структура Юрия Гануса снова окажется у разбитого корыта, российский спорт ждет целый букет проблем — от запрета на проведение международных соревнований в России до возможного отъема флага у наших сборных на крупных стартах. При этом окончательные решения будут принимать международные федерации и совсем не факт, что железный занавес опустится перед нами автоматически. Как бы то ни было, неприятности нас ждут огромные, и грандиозные усилия по урегулированию последствий допингового скандала вокруг России пойдут насмарку. Кроме того, мы подставим руководителей ВАДА, которые пошли нам навстречу, и дадим в руки наших оппонентов новые козыри.

Что будет после передачи базы?

Если база данных будет благополучно переписана и доставлена в офис ВАДА, она будет вдоль и поперек проанализирована специалистами агентства. В первую очередь на предмет возможной нелегальной корректировки. Если будет доказано, что информация после закрытия лаборатории подверглась редактированию, нас ждет новый скандал. Напомню, что в распоряжении ВАДА есть копия этих сведений, украденная соратниками Григория Родченкова через удаленный доступ. И данная копия уже была признана агентством правильной. Так что официальный релиз базы будет сравниваться и с тем, чем ВАДА завладела нелегально.

Если разночтений не обнаружится, ВАДА приступит к сравнению информации из базы (а там находятся сведения о тестировании российских спортсменов с 2013 по 2015 годы), с тем, что было передано во Всемирное агентство по официальным каналам. Ожидается, что более, чем в ста случаях сообщение о положительном тесте на допинг было заменено на сообщение об отрицательном результате. ВАДА твердо намерено восстановить справедливость и наказать спортсменов, проваливших тест, пусть и пять лет спустя.

В итоге десятки наших топ-спортсменов получат как минимум удар по репутации (если они уже завершили карьеру), а как максимум — четырехлетнее отстранение от спорта и аннулирование некоторых результатов с отъемом наград. Разумеется, большинство не согласится с таким поворотом — так что нас точно ждут новые суды и, возможно, кому-то из подозреваемых удастся доказать свою невиновность, ведь ложную информацию в базу данных вносили не спортсмены, а бывшие сотрудники Московской лаборатории.

Могут ли нас наказать после передачи базы?

Есть опасения, что исполком ВАДА лишит Российское агентство лицензии даже в случае успеха московской миссии по изъятию базы. Формальные причины для этого есть — первоначальный дедлайн от 31 декабря оказался сорван. Это дает возможность оппонентам нашей страны, которых в мире антидопинга очень много, нанести России удар в спину. Подобный поворот наверняка сорвет процесс выхода из допингового кризиса и уже у наших радикалов появятся аргументы в пользу того, что партнерские отношения с ВАДА невозможны в принципе.