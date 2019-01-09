«Россия достигла понимания с ВАДА». Что дальше?
В Москве ждут экспертов и уверяют, что база Московской лаборатории готова к переезду на Запад.
В Москве ждут экспертов и уверяют, что база Московской лаборатории готова к переезду на Запад.
Возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как передается и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики. По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа.
Ранее уверенность в том, что вторая попытка экспертов во главе с испанцем Хосе Антонио Паскуалем окажется успешнее первой, высказали министр спорта РФ Павел Колобков и глава РУСАДА Юрий Ганус. Ожидается, что сегодня эксперты разместятся в гостинице, а завтра и послезавтра выполнят свою миссию с стенах Московской лаборатории.
— Финальная точка работы экспертов — 11 января и заседание комиссии ВАДА по соответствию, которое начнется 14 января. — отметил Ганус в интервью «СЭ». — В течение двух дней будет рассматриваться вопрос соответствия РУСАДА. Естественно, что материалы должны поступить заблаговременно. Поэтому работа группы в Москве должна завершиться 11 января.
Какие же есть теперь варианты развития событий?
Россия обязалась передать оригинал базы данных в распоряжение ВАДА до 31 декабря 2018 года. Теперь мы отстаем от графика более, чем на неделю. В срыве делайна частично виновны праздники,
Если структура Юрия Гануса снова окажется у разбитого корыта, российский спорт ждет целый букет проблем — от запрета на проведение международных соревнований в России до возможного отъема флага у наших сборных на крупных стартах. При этом окончательные решения будут принимать международные федерации и совсем не факт, что железный занавес опустится перед нами автоматически. Как бы то ни было, неприятности нас ждут огромные, и грандиозные усилия по урегулированию последствий допингового скандала вокруг России пойдут насмарку. Кроме того, мы подставим руководителей ВАДА, которые пошли нам навстречу, и дадим в руки наших оппонентов новые козыри.
Если база данных будет благополучно переписана и доставлена в офис ВАДА, она будет вдоль и поперек проанализирована специалистами агентства. В первую очередь на предмет возможной нелегальной корректировки. Если будет доказано, что информация после закрытия лаборатории подверглась редактированию, нас ждет новый скандал. Напомню, что в распоряжении ВАДА есть копия этих сведений, украденная соратниками Григория Родченкова через удаленный доступ. И данная копия уже была признана агентством правильной. Так что официальный релиз базы будет сравниваться и с тем, чем ВАДА завладела нелегально.
В итоге десятки наших
Есть опасения, что исполком ВАДА лишит Российское агентство лицензии даже в случае успеха московской миссии по изъятию базы. Формальные причины для этого есть — первоначальный дедлайн от 31 декабря оказался сорван. Это дает возможность оппонентам нашей страны, которых в мире антидопинга очень много, нанести России удар в спину. Подобный поворот наверняка сорвет процесс выхода из допингового кризиса и уже у наших радикалов появятся аргументы в пользу того, что партнерские отношения с ВАДА невозможны в принципе.
Наверное, это самый плохой из вариантов развития событий, поскольку у России теряется и стимул для выполнения второй части сделки — передаче ВАДА до 30 июня замороженных