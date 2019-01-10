Министр спорта России назвал причину новых проблем с WADA

Источник: РИА "Новости"

Колобков заявил, что задержка по передаче базы данных московской антидопинговой лаборатории возникла не по вине российской стороны. «Это был обычный рабочий процесс, мы согласовали технические детали. Была чисто организационная проблема, сейчас она решена», — добавил он.

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По словам министра, российская сторона сделала все для того, чтобы эти данные были предоставлены до Нового года. «С представителями WADA у нас очень плотный контакт, все понимали, что это сложный процесс, который должен соответствовать Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, должны быть сохранены вещественные доказательства», — сказал чиновник.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.