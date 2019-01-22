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21:42 (мск), источник: Газета.Ру

WADA не допустит Родченкова к проверке данных московской лаборатории

Директор департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер заявил, что информатор организации Григорий Родченков не будет принимать участия в проверке данных, собранных в московской лаборатории.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас есть свои эксперты, Родченков не будет задействован в процессе проверки. Однако, если будет необходимо что-то прояснить, мы зададим ему вопросы», — цитирует функционера «РИА Новости».

Юнгер отметил, что WADA имеет все данные из лаборатории.

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«В первую очередь будем рассматривать наиболее подозрительные данные. Если уличим россиян в мошенничестве, обратимся в международные федерации и укажем на них», — сказал Юнгер.

22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.

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