WADA не допустит Родченкова к проверке данных московской лаборатории

«У нас есть свои эксперты, Родченков не будет задействован в процессе проверки. Однако, если будет необходимо что-то прояснить, мы зададим ему вопросы», — цитирует функционера «РИА Новости».
Юнгер отметил, что WADA имеет все данные из лаборатории.
«В первую очередь будем рассматривать наиболее подозрительные данные. Если уличим россиян в мошенничестве, обратимся в международные федерации и укажем на них», — сказал Юнгер.
22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.
РУСАДА был лишен статуса соответствия в 2015 году после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В сентябре 2018 года российское агентство было восстановлено. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только 16 января.