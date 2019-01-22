WADA не допустит Родченкова к проверке данных московской лаборатории

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть свои эксперты, Родченков не будет задействован в процессе проверки. Однако, если будет необходимо что-то прояснить, мы зададим ему вопросы», — цитирует функционера «РИА Новости».

Юнгер отметил, что WADA имеет все данные из лаборатории.

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«В первую очередь будем рассматривать наиболее подозрительные данные. Если уличим россиян в мошенничестве, обратимся в международные федерации и укажем на них», — сказал Юнгер.

22 января исполком WADA принял решение оставить неизменным статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.