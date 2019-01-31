Обе палаты Конгресса США поддержали «закон Родченкова» об уголовном преследовании за допинг

Данный акт предполагает штраф до 1 миллиона долларов или тюремное заключение сроком на 10 лет за участие в допинговых схемах, позволяющих влиять на результаты крупных международных соревнований.
— Мы должны противостоять плохому поведению коррумпированных властей России, — приводит портал Inside The Games слова сенатора от Демократической партии Шелдона Уайтхауса. — Меньшее они принимают в качестве поощрения. Поэтому ответы ВАДА и МОК на допинговый скандал в российском спорте являются удручающе маленькими.
Настало время ввести жесткие меры наказания за мошенничество России. Необходимо дать сигнал о том, что Россия и другие спонсоры мошенничества, управляемого государством, не могут использовать коррупцию в качестве инструмента внешней политики.
Ранее МОК критиковал «закон Родченкова», ссылаясь на то, что под уголовный кодекс США могут попасть все спортсмены, участвующие в международных соревнованиях.