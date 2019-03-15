Русские ученые создали реальную замену запрещенному мельдонию. Это счастье для наших спортсменов
WADA уже пора готовиться к новым изучениям.
WADA уже пора готовиться к новым изучениям.
8 марта 2016 года Мария Шарапова собрала в
Мой
допинг-тест,взятый во время Australian Open, дал положительный результат. В моей пробе обнаружен мельдоний. Я принимала этот препарат на протяжении 10 лет, и он был легален. С 1 января 2016 года он оказался под запретом, о чем я не знала. Это моя ошибка, и я несу полную ответственность за это.
В течение следующего месяца десятки русских спортсменов также оказались пойманными на мельдонии,
Запрет на использование мельдония стал для спортсменов не самой приятной новостью: препарат оказывает положительное воздействие на рост выносливости, улучшает работоспособность и уменьшает симптомы психического и физического перенапряжения. Создатель мельдония Иварс Калвиньш открыто говорил о том, что это был
— Мельдоний признали запрещенным у спортсменов, потому что
Препарат лишь помогает защитить сердце от последствий физических перегрузок. То есть стоит на страже здоровья. А запретить спортсменам заботится о своем здоровье —
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И вот ФМБА объявило радостную новость: русские ученые создали биологически активную добавку, которая станет легальной заменой мельдонию.
«Мы собрали БАД, это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище», — сказал в интервью РИА Новости руководитель ФМБА Владимир Уйба.
Конечно, никто не застрахован от того, что через несколько лет работники WADA не займутся изучением нового БАДа и не найдут повод для его запрета. А пока же у наших спортсменов снова появилась возможность использовать знакомый препарат (в разработанной добавке содержится калий и натрий, которые содержатся и в мельдонии).
Прогресс не остановить, и нет сомнений в том, что у многих знаменитых запрещенных препаратов уже есть легальные копии. Просто, в отличие от русских ученых, об этом не рассказывали на весь мир. А так, теперь у наших иностранных партнеров появляется лишний повод заглянуть в российские аптеки и закупиться новыми БАДами. Конечно, создание новых препаратов для эффективного восстановления — очень крутая новость. Но стоило ли об этом говорить во всеуслышание, вопрос спорный. Зато теперь все пойманные на мельдонии уже никак не отмажутся.