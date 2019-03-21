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21 марта, источник: Vesti.kz

Спортивные клубы «Астана» не будут переименованы

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что спортивные клубы «Астана» не поменяют свои названия в связи с переименованием столицы Казахстана в Нурсултан. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Ранее новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого лидера страны Нурсултана Назарбаева. В среду депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы. Чтобы столица официально носила название Нурсултан, не хватает только указа президента.

«Переименование столицы — это признание исторических заслуг лидера нации и способ увековечить его имя. Другое дело, что сам процесс переименования не будет так радикален, как думают многие. Прежде всего акимат выберет максимально незатратный для бюджета путь. И еще: все ключевые объекты города — “Астана Опера”, “Астана Арена”, спортивные клубы, телеканал “Астана” и так далее — не будут менять свои наименования. Мы сохраним всемирно известный бренд “Астана” и будем развивать новый бренд с огромным потенциалом — Нурсултан», — сказал Абаев в программе «Открытый диалог» на государственном телеканале «Хабар», фрагмент которой опубликован на странице министра в Facebook.

В Казахстане команды с названием «Астана» есть в футболе, хоккее, баскетболе, гандболе, велоспорте.

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