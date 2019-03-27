Путин: Спорт — не какая-то «развлекушка», это важное государственное дело

«Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то “развлекушка”. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается между собой», — заявил Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в среду.