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27 марта, источник: Р-Спорт

Путин: Спорт — не какая-то «развлекушка», это важное государственное дело

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость развития спорта в стране, отметив, что физическая культура — не «развлекушка», а важное государственное дело.

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Источник: Р-Спорт

«Еще раз хочу подчеркнуть, что физкультура, спорт — это не какая-то “развлекушка”. Это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения, дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем и задач, здоровье нации зависит, это и, без всякого преувеличения, политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне, с демонстрацией наших достижений в области социальной политики, здравоохранения. Это все связано между собой очень тесно и очень глубоко переплетается между собой», — заявил Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в среду.

Президент также выразил благодарность рабочей группе Совета, отметив, что ее проработанные предложения пойдут на пользу развитию физической культуры и спорта в РФ.

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