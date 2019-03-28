Около 30 видов спорта будут представлены в новом спорткомплексе Екатеринбурга

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«Мы начали работу над реализацией проекта большого многофункционального спортивного центра, куда войдут около 30 видов спорта, в том числе биатлон. Это нужный проект для жителей города. Мы готовим центр, в том числе под международные соревнования, но и планируем, что это будет достояние населения, куда люди смогут просто приехать, покататься на лыжах, поиграть в футбол, в хоккей, поплавать в бассейне, где будет создана спортивная, культурно- массовая среда для всех желающих», — сказал Шипулин.

По словам биатлониста, новый центр можно назвать уникальным. «Он будет уникальнее существующих центров [в Ханты-Мансийске и в Тюмени], потому что они направлены только на лыжи и биатлон, у нас же будет обширная направленность. Если все получится, это будет уникальный спортивный объект, который станет примером для остальных городов», — сказал Шипулин.

Он также добавил, что место для центра уже выбрано. Он появится в пригороде Екатеринбурга, на Московском тракте.

Как сообщил ранее в эфире телеканала «Матч ТВ» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сейчас комплекс находится в стадии проектирования. «Он будет предназначен не только для биатлона, но и для всех видов спорта. Будут комплексы для лыж, для игровых видов спорта, там будут гостиницы и техническое сопровождение, все необходимые помещения и самое главное — геолокация: подъемы и спуски», — отметил он. Время начала строительства пока не называется.

В Свердловской области тренируется 1,7 тыс. профессиональных биатлонистов, из них 11 мастеров спорта.