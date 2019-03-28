Жене Пике пришлось спеть в зале суда, чтобы доказать свою невиновность
Известная колумбийская певица Шакира, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике, выступила в суде Мадрида. Исполнительницу обвинили в плагиате.
Известная колумбийская певица Шакира, супруга защитника «Барселоны» Жерара Пике, выступила в суде Мадрида. Исполнительницу обвинили в плагиате.
Истцом выступил Ливан Кастельяно Вальдес. Скандал возник
Вальдес 22 года назад написал песню Yo te quiero tanto и утверждает, что Шакира украла у него часть композиции. Певица отвергла обвинения. Для того, чтобы доказать свою невиновность, колумбийке пришлось спеть в зале суда.
Она настучала в ладоши два ритма этих композиций — сальсу и вальенато, чтобы продемонстрировать разницу между своей и чужой песнями. Шакира сопроводила ритм голосом. Суд встал на сторону исполнительницы и отказал истцу.