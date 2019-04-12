Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году

Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году Третьяк задекларировал 18,2 миллиона рублей. Второе место занял зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, доход которого в 2018 году составил более 13 миллионов рублей. В 2017 году Газзаев задекларировал 25,5 миллиона рублей и тогда возглавил рейтинг самых богатых депутатов-спортсменов.

Доход за 2018 год первого зампреда комитета Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоккеиста Вячеслава Фетисова несколько сократился и составил более 12 миллионов рублей. Годом ранее Фетисов задекларировал более 15,4 миллиона рублей.

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На четвертом месте — российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода, доход которого вырос почти втрое: в 2017 году он заработал 5,6 миллиона рублей, а в 2018 — уже 14,3 миллиона рублей.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин задекларировал 7,3 миллиона рублей (в 2017 году — более 7 миллионов рублей). Доход боксера Николая Валуева снизился: в прошлом году он составил более 7,1 миллиона рублей, тогда как за 2017 год депутат задекларировал 10,7 миллиона рублей.

Доход трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной в прошлом году составил около 6 миллионов рублей (в 2017 году — 6,1 миллиона рублей).