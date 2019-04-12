Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон0
Амьен0
Футбол. Зарубежный
21:30
Нюрнберг
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:45
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов1
Рубин0
Хоккей. НХЛ
13.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
13.04
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
13.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
13.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
15Фантастический сезон Никиты Кучерова
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Выдающийся хоккеист, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году с доходом в 22,5 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов, размещенных на сайте Госдумы в пятницу.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В 2017 году Третьяк задекларировал 18,2 миллиона рублей. Второе место занял зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев, доход которого в 2018 году составил более 13 миллионов рублей. В 2017 году Газзаев задекларировал 25,5 миллиона рублей и тогда возглавил рейтинг самых богатых депутатов-спортсменов.

Доход за 2018 год первого зампреда комитета Госдумы физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, хоккеиста Вячеслава Фетисова несколько сократился и составил более 12 миллионов рублей. Годом ранее Фетисов задекларировал более 15,4 миллиона рублей.

Читайте также
Влиятельность уровня «бог»Кто делает российский спорт таким могучим?

На четвертом месте — российский бобслеист, двукратный олимпийский чемпион Алексей Воевода, доход которого вырос почти втрое: в 2017 году он заработал 5,6 миллиона рублей, а в 2018 — уже 14,3 миллиона рублей.

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин задекларировал 7,3 миллиона рублей (в 2017 году — более 7 миллионов рублей). Доход боксера Николая Валуева снизился: в прошлом году он составил более 7,1 миллиона рублей, тогда как за 2017 год депутат задекларировал 10,7 миллиона рублей.

Доход трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной в прошлом году составил около 6 миллионов рублей (в 2017 году — 6,1 миллиона рублей).

Самый скромный доход среди депутатов-спортсменов — у олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой — 5,4 миллиона рублей. В 2017 году доход депутата составил 5,2 миллиона рублей.

 Уткин прокомментировал поступок спартаковца, сломавшего американцу нос
Избитый водитель объяснил, почему не принял 500 тысяч руб. от Мамаева
Эксперты поделились ожиданиями от финала Кубка Гагарина
Лимит на легионеров в России: кто решает, каким он будет?
Глава UFC высказался о будущем Макгрегора в организации
«Крылья Советов» прервали серию из трех поражений в РПЛ
Российские хоккеисты охотятся за Кубком Стэнли (фото)
СМИ: У Переса и Зидана возникли разногласия по трансферу Погба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь