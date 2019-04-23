Пятикратный чемпион мира по снукеру назвал причину поражения от любителя

Я чувствовал себя очень плохо в течение нескольких недель. Я чувствовал тяжесть во всех моих конечностях. Я ощущаю себя совершенно разбитым и истощенным. Я изо всех сил старался не уснуть.

«К чемпионату мира вы должны быть готовы физически и морально. Вы точно не знаете, какой будет результат, но я приехал сюда, пытаясь сделать все возможное. Я пытался держаться и старался сделать все от меня возможное. Хотел пройти этот матч, потом у меня было бы несколько дней выходных, и я мог почувствовать себя лучше. Но этого не произошло», — сказал О’Салливан.