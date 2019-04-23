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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пятикратный чемпион мира по снукеру назвал причину поражения от любителя

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пятикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан после поражения в первом раунде чемпионата мира от любителя Джеймса Кэхилла заявил, что чувствовал недомогание на протяжении нескольких недель до старта турнира.

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Источник: AFP 2019

Сорокатрехлетний О’Салливан во вторник со счетом 8−10 по фреймам проиграл своему соотечественнику двадцатитрехлетнему Кэхиллу, который стал первым в истории любителем, принявшим участие в чемпионатах мира.

Я чувствовал себя очень плохо в течение нескольких недель. Я чувствовал тяжесть во всех моих конечностях. Я ощущаю себя совершенно разбитым и истощенным. Я изо всех сил старался не уснуть.

«К чемпионату мира вы должны быть готовы физически и морально. Вы точно не знаете, какой будет результат, но я приехал сюда, пытаясь сделать все возможное. Я пытался держаться и старался сделать все от меня возможное. Хотел пройти этот матч, потом у меня было бы несколько дней выходных, и я мог почувствовать себя лучше. Но этого не произошло», — сказал О’Салливан.

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