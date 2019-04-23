Российский тренер попал под суд за склонение подростков к допингу

Источник: Reuters

Инструктор из Северодвинска по пауэрлифтингу готовил трех атлетов для выступлений на общероссийских соревнованиях. Тренеру удалось убедить подростков, что для улучшения результатов им необходимы инъекции тестостерона, который запрещен для использования в соревнованиях. Он вводил препарат спортсменам еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

Читайте также В РУСАДА украли миллион? Подозреваемого уже нет в живых

Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области. В зале, где проходили занятия, были найдены и изъяты ампулы с запрещенным препаратом. Сотрудники РУСАДА в свою очередь оказывали помощь следствию, в частности, экспертную поддержку.