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20:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский тренер попал под суд за склонение подростков к допингу

В России впервые пройдет процесс по уголовному делу о склонении спортсменов к употреблению запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: Reuters

Инструктор из Северодвинска по пауэрлифтингу готовил трех атлетов для выступлений на общероссийских соревнованиях. Тренеру удалось убедить подростков, что для улучшения результатов им необходимы инъекции тестостерона, который запрещен для использования в соревнованиях. Он вводил препарат спортсменам еженедельно в период с октября 2017 года по январь 2018-го.

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Обвиняемый был задержан сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области. В зале, где проходили занятия, были найдены и изъяты ампулы с запрещенным препаратом. Сотрудники РУСАДА в свою очередь оказывали помощь следствию, в частности, экспертную поддержку.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

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