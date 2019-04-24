Легенда снукера Ракета О’Салливан проиграл любителю в 1-м круге ЧМ. В Англии обсуждают только это
Такого на главном турнире сезона не случалось никогда.
Такого на главном турнире сезона не случалось никогда.
Снукер — разновидность бильярдной лузной игры, которая мегапопулярна в Великобритании, Австралии, некоторых странах Европы, а теперь захватившая Азию. Чемпионат мира — главный турнир года, который завершает сезон. Проходит он в конце весны.
Именно битва двух англичан в Шеффилде, традиционном месте проведения турнира, превратилась в одну из главных сенсаций, которые случились в спорте за последний месяц. Ронни О’Салливан по прозвищу Ракета, один из фаворитов, встречался с Джеймсом Кэхиллом, пробившимся через квалификацию. И случилось невероятное.
43-летний О’Салливан — пятикратный чемпион мира (2001, 2004, 2008, 2012 и 2013), лидер мирового рейтинга и просто один из величайших снукеристов за всю историю игры, который не уступал в первом раунде ЧМ с 2003 года.
23-летний Кэхилл — любитель, который до этого несколько лет выступал в профессионалах, но не поднимался выше 76-го места в туре.
Вы уже догадались, что произошло. Однако для того, чтобы сотворить сенсацию Кэхиллу необходимо было для начала стать первым любителем в истории, который пробился в основную сетку чемпионата мира. В квалификации Джеймс грохнул двух профиков — Эндрю Хиггинсона (10:9), Майкла Холта (10:7), а также другого любителя — Майкла Джаджа (10:6).
Первый любитель, прорубивший дорогу в основную сетку ЧМ, сразу же встретился с лидером рейтинга. О’Салливан был решительно настроен взять свой шестой титул, ведь он очень круто провел сезон. Букмекеры как всегда считали его главным претендентом на победу.
Андердог 1/16 финала не был расстроен
У О’Салливана не задалось начало. Ронни либо сходу уничтожает соперника, либо долго раскачивается. В первом раунде ЧМ Ронни явно был не в настроении. Первая сессия завершилась со счетом 5:4 в пользу Джеймса. За 9 фреймов Ракета не сделал ни одного
В первом раунде ЧМ играют до 10 побед во фреймах. Поймавшие кураж аутсайдеры частенько затухают и отдают игру. Все и сейчас верили, что Ронни проснется. Даже при счете 8:5 в пользу Кэхилла букмекеры давали примерно равные коэффициенты. И вскоре лидер рейтинга сумел камбэкнуться — 8:8.
Казалось, что все решено. Но молодой любитель уперся. А пятикратный чемпион ошибся в очень простой позиции, что стоило ему фрейма — 8:9. В концовке матча Ронни выглядел подавленным и вялым. С ним такое бывает, когда нет настроения. О’Салливан — выдающийся игрок, но со своими психологическими и поведенческими особенностями. А его соперник действовал четко, сделал серию в 53 очка, этого хватило для победы в матче — 10:8.
В мире снукера установлен новый рекорд — любитель впервые пробрался в 1/8 финала чемпионата мира.
О’Салливан, объясняя свое поражение, ссылался на усталость.
«В последние недели я чувствовал себя не очень хорошо, чувствовал тяжесть в конечностях.
Я чувствую себя абсолютно разбитым и опустошенным, изо всех сил старался не заснуть прямо во время матча.
На чемпионат мира нужно приезжать здоровым физически и морально. Я не ожидал, что выступлю хорошо, но
Я надеялся, что соберусь с силами и выиграю этот матч, а там у меня будет несколько дней отдыха на то, чтобы почувствовать себя лучше. Но ничего не вышло, — цитирует лидера мирового рейтинга Reuters.
Кэхилл был вне себя от счастья. Однако молодой игрок не планирует останавливаться.
«Огромное спасибо всем за поддержку, ребята. Я вернусь в пятницу, когда сыграю против Стивена Магуайра», — написал Кэхилл у себя в соцсетях.
Что означает вылет О’Салливана? Повысились шансы на титул у других фаворитов турнира — австралийца Нила Робертсона и англичанина Джадда Трампа. Особенно повезло однофамильцу президента США, который изначально попал в одну часть сетки с лидером мирового рейтинга. Не забудем и про Кэхилла — за парнем, который творит историю, просто невозможно не следить.