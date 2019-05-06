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6 мая, источник: Чемпионат.com

Трамп впервые одержал победу на чемпионате мира по снукеру

В Шеффилде (Великобритания) закончился чемпионат мира по снукеру. В финале англичанин Джадд Трамп взял верх над шотландцем Джоном Хиггинсом со счётом 18:9 и впервые в карьере выиграл турнир.

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Источник: AP 2019

Напомним, в полуфинале Джон одолел англичанина Дэвида Гилберта — 17:16, а Джадд оказался сильнее соотечественника Гэри Уилсона — 17:11.

Для Трампа текущий финал стал вторым в карьере. В 2011 году он уже встречался с Хиггинсом, но проиграл со счётом 15:18.

В мировом рейтинге Трамп поднялся с седьмого места на второе. Первую строчку по итогам сезона занял пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан.

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