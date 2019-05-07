Рядом с ними Кокорин и Мамаев — «шпана»: спортсмены, побывавшие в тюрьме

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Эдуард Стрельцов

Самый известный отечественный футболист-сиделец — нападающий «Торпедо» Эдуард Стрельцов. В 1958 году он должен был готовиться к чемпионату мира по футболу, первому для СССР, но вместо этого оказался на скамье подсудимых. Вечер на даче у приятеля в компании с прелестными дамами вылился в заявление об изнасиловании и арест. Хоть девушки позже и отказались от своих заявлений, суд продолжился. Стрельцова признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы. Он вышел через пять лет и продолжил играть в футбол. В его деле до сих пор нет ясности, а сам процесс многие называют показательным и даже заказным.

Эдуард Стрельцов | Источник: РИА "Новости"

Юрий Севидов

За изнасилование в СССР давали 12 лет, а за убийство, хоть и непредумышленное — десять лет. Об этом в суде узнал футболист «Спартака» Юрий Севидов. В 1965 году он ехал с шумной гулянки, на которой был без супруги. Возвращаясь домой, сбил пешехода. На беду футболиста, им оказался известный академик Дмитрий Рябчиков. Формально Севидов лишь причинил вред его здоровью — перелом ноги. Академик скончался в больнице из-за ошибки врача-анестезиолога. Но всю вину повесили на знаменитого игрока. Из десяти лет Севидов отсидел четыре, попал под амнистию и продолжил карьеру.

Рене Игита

Известный колумбийский вратарь Рене Игита провел в тюрьме семь месяцев. Обвинение звучит сурово — соучастие в похищении. Но не стоит пугаться. Рене никого не похищал, в отличие от его близкого знакомого Пабло Эскобара. Легендарный наркобарон похитил дочь своего конкурента Карлоса Молины, а Рене согласился выступить в качестве человека, который передаст выкуп. Он получил за это 64 тысячи долларов и оказался за решеткой. Игиту продержали в тюрьме семь месяцев, но так и не выдвинули официальных обвинений.

Рене Игита | Источник: РИА "Новости"

Эдмундо

В это сложно поверить, но в 1998 году на чемпионате мира по футболу во Франции бразильский футболист Эдмундо по прозвищу Зверь играл, проходя по обвинению в тройном убийстве. В 1995 году он сел за руль пьяным и насмерть сбил троих людей. Суд, продлившийся несколько лет, назначил ему тюремный срок 4,5 года. При этом футболисту было позволено тренироваться и играть за свой клуб. Лишь ночи он должен был проводить за решеткой.

Бруно

Самый леденящий душу случай произошел с бразильским вратарем «Фламенго» Бруно. В 2010 году любовница объявила ему, что ждет ребенка и не собирается от него избавляться. Женатый голкипер всеми силами старался ее переубедить. Когда доводы закончились, он убил девушку. В этом Бруно помогал его 17-летний кузен, а избавляться от доказательств — знакомый полицейский. По версии следствия, ее останки были скормлены собакам. Изначальный срок в 22 года лишения свободы после апелляции сократили до 17 лет, а в 2017-м Бруно вышел на свободу по амнистии, проведя в тюрьме лишь семь лет. Он даже пытался вернуться в футбол, но не смог.

Майк Тайсон

Сначала девушка соглашается сесть в автомобиль, потом в два часа ночи — зайти в квартиру. Она прекрасно понимает намерения, раздевается и идет в постель. И тут в последний момент она говорит нет. Легендарный боксер Майк Тайсон отказа не принял и взял свое силой. Восемнадцатилетняя победительница конкурса красоты «Черная Америка» по имени Дезире написала заявление в полицию. Тайсона приговорили к шести годам заключения, из которых он отсидел три. После тюрьмы Майк продолжил карьеру и бесчинства. Он еще дважды попадал за решетку: на 3,5 месяца за драку и на один день за вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Майк Тайсон | Источник: РИА "Новости"

Оскар Писториус

По версии легендарного южноафриканского бегуна-ампутанта Оскара Писториуса, в День всех влюбленных, 14 февраля 2013 года, его девушка-модель Рева Стенкамп решила сделать ему сюрприз. В темноте и спросонья Писториус якобы принял ее за грабителя и пристрелил из дробовика через дверь ванной комнаты. Полиция настаивала на том, что убийство носило предумышленный характер, но первый суд квалифицировал его как непредумышленное и назначил Оскару пять лет тюрьмы, из которых бегун отсидел год и вышел под домашний арест. После апелляции дело вновь было переквалифицировано, Писториуса вернули в тюрьму и увеличили срок сначала до шести лет, а потом и до тринадцати с половиной. Сейчас он отбывает наказание в специальной тюрьме для инвалидов.

Оскар Писториус | Источник: AP

Ли Мюррей

Об этом человеке нет даже статьи в российской «Википедии», хотя про него собираются снимать фильм. Ли Мюррей — британский боец смешанных единоборств. Его спортивная карьера, правда, не заслуживает такого внимания, как преступная. В 2006 году он с приятелями провернул крупнейшее ограбление в истории Великобритании. Преступники взяли в заложники семью банковского работника. Угрожая расправой, они заставили клерка открыть им двери банка, обезоружили охрану, проникли в хранилище и вывезли в грузовике наличности на 77 миллионов долларов. Мюррея позже поймали в Марокко, где и приговорили к десяти годам тюрьмы, позже увеличив срок до 25 лет лишения свободы.

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Эдвин Валеро

Эдвин Валеро мог бы стать величайшим боксером в своей весовой категории. На его счету 27 боев и 27 побед — все нокаутом. Восемнадцать нокаутов — в первом раунде. В бокс Валеро сбежал от преступной уличной жизни, но она его настигла дома. Валеро постоянно избивал жену, держал ее под замком, а как-то даже выстрелил в ногу. Супруга покрывала его и каждый раз в полиции придумывала сказки — то грабитель на мотоцикле в нее выстрелит, то она с лестницы упадет… Все шло к самому страшному. В 2010 году девушка была убита тремя ударами ножом в живот. Убийца — Эдвин Валеро — признался сам. Правда, в тюрьме он просидел всего один день. Нет, его не отпустили — он повесился в камере на собственной одежде.

О. Джей Симпсон