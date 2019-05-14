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14 мая, источник: ТАСС

Министр спорта Польши Витольд Банька стал единственным кандидатом на пост президента WADA

ТАСС, 14 мая. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран единственным кандидатом на пост президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как сообщила во вторник пресс-служба WADA, кандидатуру 34-летнего поляка поддержали представители органов государственной власти, входящие в руководство организации.

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Среди конкурентов польского министра значились его коллеги по исполнительному комитету WADA доминиканец Маркос Диас и норвежка Линда Хелланд, которая также является вице-президентом организации. Банька был избран путем голосования, в котором приняли участие 18 представителей стран — пять из Европы, четыре из Южной и Северной Америки, четыре из Азии, три из Африки, два из Австралии и Океании. Ранее комитет министров Совета Европы (СЕ) одобрил выдвижение Баньки в качестве единого европейского кандидата на пост президента WADA.

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«Это очень важный день для меня и для Польши», — написал Банька в Twitter.

В сентябре 2018 года на заседании исполкома WADA Банька был единственным членом комитета, который воздержался при голосовании за восстановление Российского антидопингового агентства в правах. Банька является бывшим легкоатлетом.

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Банька завоевал золото чемпионата Европы — 2005 (до 23 лет) в эстафете 4×400 м, также стал победителем Универсиады-2007 в этой дисциплине. В 2007 году он принял участие в квалификационном забеге эстафеты 4×400 м на чемпионате мира в японской Осаке. В финальном забеге, где польская команда финишировала третьей, он не выступал, но получил бронзовую медаль.

В случае избрания он станет четвертым президентом WADA и сменит на этом посту 78-летнего британца Крейга Риди, который возглавляет организацию с 2014 года. Кандидатура Баньки до 31 мая должна быть официально представлена WADA. Выборы пройдут 7 ноября в польском Катовице на заседании совета учредителей организации. Новый президент будет избран на трехлетний срок и приступит к исполнению своих обязанностей с 1 января 2020 года.

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