Названы расходы на зарплату тренеров в России

«Проект “Спорт — норма жизни” предусматривает переподготовку и повышение квалификации 45 тыс. специалистов. В России насчитывается 383,8 тыс. штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых 89% имеют специальное образование, обучаются порядка 50 тыс. человек», — цитирует Колобкова ТАСС.