Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

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Согласно данным журнала, совокупный доход футболиста составил $127 млн. Из них $35 млн — результат коммерческих соглашений с рядом известных брендов.

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Первую тройку списка составляют футболисты — впервые в истории рейтинга. На втором месте находится форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду с доходом $109 млн. При этом по спонсорским поступлениям -$44 млн — он опережает Месси. На третьей строчке рейтинга — нападающий французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар, чей совокупный доход составляет $105 млн ($30 млн) из них — спонсорские.

Список спортсменов, не причастных к футболу, открывает располагающийся на четвертой строчке мексиканский боксер Сауль Альварес. Он заработал $94 млн. Компанию в пятерке лучших ему составляет швейцарский теннисист Роджер Федерер, заработавший на $600 тыс. меньше.

В топ-100 рейтинга попала лишь одна женщина — американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом в $29,2 млн.