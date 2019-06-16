В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей
Дикая история из столичной жизни.
Дикая история из столичной жизни.
В субботу, 15 июня, в Москве в спорткомплексе ЦСКА состоялся турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. В роли организаторов мероприятия выступала дирекция
Как сообщает издание Tjournal, на его проведение властями было выделено из бюджета 37,5 миллиона рублей. Соответствующая информация есть на сайте госзакупок. Там же указано, что в роли ведущими мероприятия должны были стать Мария Командная и Евгений Савин. Гонорар каждого из них — 450 тысяч рублей. Однако на турнире их не было. В качестве ведущего выступил известный комментатор и видеоблогер Никита Ковальчук.
Более того, Командная написала на своей странице в твиттере, что с ней даже никто не связывался по этому поводу.
Савин в ответ отшутился, что это он взял гонорар Командной.
Фраза про 12 зрителей неслучайна. Трибуны в спорткомплексе ЦСКА были пустыми. Об этом сообщил журналист Анатолий Аминов, присутствовавший на турнире.
«В зрительском зале сидит 10−15 человек, как минимум у нескольких есть бейдж. Одновременно играют 16 человек, но на трансляции показывают только одну игру», — написал он у себя в твиттере.
По его словам, в качестве дополнительных активностей должны были состояться выступления группы Burito и балета Todes.
Правда, позже Аминов написал, что Burito
«Билетов пока не очень много продано, надеемся, что люди придут в день соревнований. Билет платный, от 350 до 500 рублей, это невысокие цены, если человек интересуется, он его купит», — говорил 11 июня на
Полным провалом завершилась и стриминговая
По данным
Как отмечает издание Tjournal, изначально призовой фонд турнира должен был составить миллион рублей. Однако за несколько дней до старта соревнований на специальной
Кроме того, у турнира не было практически никакой рекламы — узнать о его проведении было очень тяжело.