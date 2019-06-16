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15:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей

Дикая история из столичной жизни.

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Источник: Спорт-Экспресс

В субботу, 15 июня, в Москве в спорткомплексе ЦСКА состоялся турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19. В роли организаторов мероприятия выступала дирекция спортивно-зрелищных мероприятий, относящаяся к Департаменту спорта Москвы. Это не первый раз, когда московские власти проводят киберспортивный турнир: такие прошли в сентябре и ноябре. Однако на этот раз все обернулось скандалом.

Как сообщает издание Tjournal, на его проведение властями было выделено из бюджета 37,5 миллиона рублей. Соответствующая информация есть на сайте госзакупок. Там же указано, что в роли ведущими мероприятия должны были стать Мария Командная и Евгений Савин. Гонорар каждого из них — 450 тысяч рублей. Однако на турнире их не было. В качестве ведущего выступил известный комментатор и видеоблогер Никита Ковальчук.

Более того, Командная написала на своей странице в твиттере, что с ней даже никто не связывался по этому поводу.

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Савин в ответ отшутился, что это он взял гонорар Командной.

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Фраза про 12 зрителей неслучайна. Трибуны в спорткомплексе ЦСКА были пустыми. Об этом сообщил журналист Анатолий Аминов, присутствовавший на турнире.

«В зрительском зале сидит 10−15 человек, как минимум у нескольких есть бейдж. Одновременно играют 16 человек, но на трансляции показывают только одну игру», — написал он у себя в твиттере.

По его словам, в качестве дополнительных активностей должны были состояться выступления группы Burito и балета Todes.

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Правда, позже Аминов написал, что Burito все-таки приехал в спорткомплекс ЦСКА, однако состоялось ли выступление — неизвестно.

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«Билетов пока не очень много продано, надеемся, что люди придут в день соревнований. Билет платный, от 350 до 500 рублей, это невысокие цены, если человек интересуется, он его купит», — говорил 11 июня на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Биневский.

Полным провалом завершилась и стриминговая онлайн-трансляция турнира на платформе Twitch. В пиковый момент ее одновременно смотрело 136 зрителей. Суммарно же было зафиксировано 1829 просмотров.

По данным телеграм-канала Суberslovo, турнир должен был быть международным. Однако за неделю до старта организаторы сообщили, что турнир стал исключительно российским. Экс-участники могли приехать, но уже только в качестве гостей.

Как отмечает издание Tjournal, изначально призовой фонд турнира должен был составить миллион рублей. Однако за несколько дней до старта соревнований на специальной пресс-конференции организаторы сообщили, что призовой фонд составит 160 тысяч рублей — победитель получит 80 тысяч рублей, спортсмены, занявшие второе и третье место — 56 и 24 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, у турнира не было практически никакой рекламы — узнать о его проведении было очень тяжело.

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