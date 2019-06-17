Победы футболистов и Садуакасовой на чемпионате Азии. Чем запомнилась неделя для казахстанских спортсменов

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На прошлой неделе состоялся ряд стартов, где удалось завоевать медали нашим сборным. Подробности — в материале Vesti.kz.

Сборная Казахстана по фехтованию в эти дни выступает на чемпионате Азии. Данный турнир крайне важен в борьбе за олимпийские лицензии — в его рамках разыгрываются рейтинговые очки. На данный момент в активе казахстанских спортсменов есть две награды. Обе медали являются бронзовыми. На третью ступень поднялись Руслан Курбанов и женская команда, успешно выступившая в командных соревнованиях на сабле.

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Курбанов же проявил себя в фехтовании на шпаге. Спортсмен дошел до полуфинала. За выход в финал он встретился с японцем Саторой Уямой, который оказался сильнее нашего фехтовальщика.

Во Франции завершилась многодневка «Критериум дю Дофине». Казахстанская команда «Астана» может смело записать гонку в свой актив. Якоб Фульсанг на предпоследнем этапе сумел возглавить общий зачет. И на заключительном отрезке составу было необходимо удержать позиции, с чем, собственно, гонщики справились.

Фульсанг завершил выступление победой в генерале, а казахстанец Алексей Луценко стал седьмым. Другой представитель «Астаны» Магнус Корт занял второе место в споре лучших «горняков». В общекомандном зачете казахстанский клуб финишировал на первой позиции.

На профи-ринге Сагадат Рахманкулов добился победы над мексиканцем Даниэлем Армандо Валенсуэлой. Этот бой состоялся в Мексике и был рассчитан на шесть раундов. Однако Рахманкулов справился намного быстрее. Уже в первой трехминутке казахстанец довел встречу до своей виктории.

Тем временем шахматистка Динара Садуакасова стала чемпионкой Азии. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменок из 15 стран. Садуакасова смогла набрать 7,5 очков из дев возможных. Это позволило ей в итоге опередить всех соперниц, завоевав золотую медаль.

Олимпийской лицензией отметилась мужская команда Казахстана по стрельбе из классического лука. На чемпионате мира в Нидерландах задачей лучников было занять место в первой десятке. Это в свою очередь давало право завоевать путевку на Олимпиаду в Токио. Наша сборная завершила выступление на шестом месте.

Сборная Казахстана по футболу набрала в отборе на Евро-2020 очередные три очка. В домашнем матче, который состоялся в Нур-Султане, команда обыграла Сан-Марино со счетом 4:0. Теперь в активе подопечных Михала Билека шесть очков. В данное время сборная занимает третье место в группе I, уступая Бельгии и России.