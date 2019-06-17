Текущие события
Футбол. Сборные
2-й тайм
Тунис1
Бурунди1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
19.06
ЮАР
Ангола
Все события
Фоторепортажи
12Символическая сборная евросезона
20Наш Кубок Стэнли. Кто его выигрывал
20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

ESPN UK опубликовал в «Твиттере» топ-10 главных спортивных злодеев по результатам голосования среди слушателей подкаста Head in the Game.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Первое место в списке занял уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который, кроме результативности, прославился тем, что кусал соперников. Вторым стал скандальный футболист Джои Бартон. На третьем месте — легендарный боксёр Майк Тайсон. В топ-10 попали семь футболистов.

Читайте также:

 Великолепная девушка звезды мирового футбола!
В США наркоман застрелил российского спортсмена!
«Лучше бы я умер»: Франческо Тотти объявил об уходе из «Ромы»
Российский хоккеист вошел в топ-10 итогового рейтинга драфта НХЛ
Бразильский суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара
«Челси» отказался продавать экс-футболиста «Анжи» в «Барселону»
Лидер «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года
Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг
Болт назвал игрока, вокруг которого «МЮ» должен строить команду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь