Суарес — главный спортивный злодей по версии ESPN

Первое место в списке занял уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который, кроме результативности, прославился тем, что кусал соперников. Вторым стал скандальный футболист Джои Бартон. На третьем месте — легендарный боксёр Майк Тайсон. В топ-10 попали семь футболистов.