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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Зеппельт — о скандале в Чувашии: Допинговая культура не поменялась

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор серии скандальных документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал информацию о том, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

«33 российских спортсмена подозреваются в употреблении допинга. Интересно. О чём это говорит? 1) Допинговая культура не поменялась. 2) Доверие — это определение проблемы и решительные действия против неё», — написал Зеппельт в «Твиттере».

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Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) провёл серию мероприятий, в результате которых зафиксировал многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил спортсменами Республики Чувашия. В список из 33 спортсменов входят 17 легкоатлетов, 5 представителей велоспорта, 3 самбиста, два биатлониста, а также по одному представителю спортивной гимнастики, бокса, вольной борьбы, лыжных гонок, спорта глухих (лёгкая атлетика) и лёгкой атлетики среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

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