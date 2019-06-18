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18 июня, источник: Коммерсантъ

Московский чиновник ушел в отставку после турнира по киберспорту с пустыми трибунами

Глава дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский ушел в отставку. «Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», — сообщил он «РИА Новости». Причину ухода чиновник не назвал.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, 15 июня в спорткомплексе ЦСКА прошел турнир по футбольному симулятору FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на организацию которого в сумме ушло примерно 37,5 млн руб. Этим мероприятием занималась дирекция господина Полинского.

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По оценкам блогера Анатолия Аминева, который был на турнире, на него практически никто не пришел. «В зрительском зале сидит 10−15 человек, как минимум у нескольких есть бедж. Одновременно играют 16 человек, но на трансляции показывают только одну игру», — написал он в Twitter.

Александр Полинский затем дал интервью изданию Sports.ru, в котором заявил, что чиновники лишь выполняют порученное им задание. При этом он не согласился с тем, что мероприятие прошло плохо. «Проводим на том уровне, который нам заказывают. Вот и все», — отметил господин Полинский. Он добавил, что у них «своя точка зрения» на качество организации.

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