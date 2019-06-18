Московский чиновник ушел в отставку после турнира по киберспорту с пустыми трибунами

Источник: РИА "Новости"

Напомним, 15 июня в спорткомплексе ЦСКА прошел турнир по футбольному симулятору FIFA 19 Moscow Cyber Cup, на организацию которого в сумме ушло примерно 37,5 млн руб. Этим мероприятием занималась дирекция господина Полинского.

По оценкам блогера Анатолия Аминева, который был на турнире, на него практически никто не пришел. «В зрительском зале сидит 10−15 человек, как минимум у нескольких есть бедж. Одновременно играют 16 человек, но на трансляции показывают только одну игру», — написал он в Twitter.

Александр Полинский затем дал интервью изданию Sports.ru, в котором заявил, что чиновники лишь выполняют порученное им задание. При этом он не согласился с тем, что мероприятие прошло плохо. «Проводим на том уровне, который нам заказывают. Вот и все», — отметил господин Полинский. Он добавил, что у них «своя точка зрения» на качество организации.