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11:37 (мск), источник: Vesti.kz

Два «золота» на ЧА по триатлону и исторический успех Путинцевой. Чем запомнилась неделя для казахстанских спортсменов

Vesti.kz продолжают рассказывать о том, чем запомнилась прошедшая спортивная неделя. Минувшие семь дней не остались без завоеванных наград. На пьедестал поднялись представители сборной Казахстана по гимнастике, триатлону и единоборствам.

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Источник: AP 2019

На прошлой неделе состоялись чемпионаты Азии по спортивной (Улан-Батор) и художественной гимнастике (Паттайя). Казахстанцы отметились несколькими наградами. У «художниц» в центре внимания была Адиля Тлекенова.

Спортсменка смогла пополнить казахстанскую копилку сразу пятью медалями. Главная из них — «бронза» в индивидуальном многоборье. В отдельных видах она еще четырежды поднялась на пьедестал: «серебро» в упражнениях с булавами и обручем, а также «бронзу» в упражнениях с лентой и мячом. Более того, Айдана Шакенова стала второй в соревнованиях с мячом.

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В спортивной гимнастике завоеванные награды принадлежат Миладу Карими. Он смог финишировать вторым в вольных упражнениях. Затем гимнаст успешно представил сборную в опорном прыжке. В этом виде Карими завоевал «бронзу».

Успеха добились и казахстанские пловцы на проходящем в США турнире A Dolfin Fran Crippen SMOC. Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин дважды поднялся на вторую ступень пьедестала. Он финишировал вторым на дистанциях 50 и 200 метров брассом.

Адильбек Мусин на дистанции 200 метров баттерфляем смог завоевать «серебро», а также установить новый рекорд Казахстана. В США Баландин, Мусин и Адиль Каскабай проходят усиленную подготовку под руководством известного мирового специалиста Дэйва Сало.

Теннисистка Юлия Путинцева на турнире в Бирмингиме смогла сделать что-то невероятное. Впервые в истории казахстанского тенниса наша спортсменка обыграла первую ракетку мира. В 1/8 финала Путинцева обыграла японку Наоми Осаку, которая на тот момент возглавляла мировой рейтинг. К сожалению, в следующем круге Путинцева потерпела поражение.

Сборная Казахстана по джиу-джитсу выиграла 16 золотых медалей на международном турнире Nur-Sultan Grand Prix. В данных соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из десяти стран мира.

Казахстанские юниоры успешно выступили на чемпионате Азии по триатлону в Южной Корее. В возрастной категории до 23 лет победу одержал Дарын Конысбаев. Здесь же бронзовую медаль завоевал Меирлан Искаков. В свою очередь Александр Тен в U-15 поднялся на первую ступень, став чемпионом Азии.

Наконец, казахстанец Анатолий Золотых стал чемпионом Европы по смешанным единоборствам среди любителей. Данный турнир состоялся в Риме. Перед этим Золотых стал чемпионом Азии на турнире в Бангкоке.

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