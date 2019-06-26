Средняя ставка на спорт в России составляет менее 2 тысяч рублей

Самый крупный средний чек на одну ставку был зафиксирован в июле 2018 года во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России (1997 руб.). В марте 2019 года средний размер ставки составил 1,8 тыс. руб., а в июне — 1,9 тыс. руб. Авторы исследования отметили, что на летние виды спорта в среднем ставка выше на 6,4%. Так называемый «всплеск» ставок выпадает на крупные международные соревнования.