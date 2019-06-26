Президентский клуб «Астана» перечислит однодневную заработную плату в помощь жителям Арыси
Сотрудники Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» перечислят однодневную заработную плату в фонд помощи жителям Арыси, сообщает
Сотрудники Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» перечислят однодневную заработную плату в фонд помощи жителям Арыси, сообщает
Решение оказать материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия и поддержать акцию «Арыс, біз біргеміз!» было принято единогласно.
Собранные средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи жителям города Арысь Туркестанской области, в том числе на обеспечение временным размещением, едой, одеждой и восстановления социальной инфраструктуры.
Напомним, 24 июня в Арыси Туркестанской области произошло ЧП: на территории военных складов стали взрываться снаряды. Жители массово покинули свои дома. Сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси объявили активисты общественных движений в Алматы.
У себя в твиттере Президент Казахстана