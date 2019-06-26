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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Президентский клуб «Астана» перечислит однодневную заработную плату в помощь жителям Арыси

Сотрудники Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» перечислят однодневную заработную плату в фонд помощи жителям Арыси, сообщает пресс-служба клуба.

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Решение оказать материальную помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия и поддержать акцию «Арыс, біз біргеміз!» было принято единогласно.

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Собранные средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи жителям города Арысь Туркестанской области, в том числе на обеспечение временным размещением, едой, одеждой и восстановления социальной инфраструктуры.

Напомним, 24 июня в Арыси Туркестанской области произошло ЧП: на территории военных складов стали взрываться снаряды. Жители массово покинули свои дома. Сбор гуманитарной помощи для жителей Арыси объявили активисты общественных движений в Алматы.

У себя в твиттере Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев за помощь жителям Арыси. Глава государства написал слава благодарности всем волонтерам и отметил, что город Арысь восстановят, а государство поможет жителям.

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