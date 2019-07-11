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11 июля, источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор и Месси вошли в топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых высокооплачиваемых звезд, куда вошли 34 спортсмена.

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На четвертой строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, доход которого оценили в 127 миллионов долларов. Больше футболиста заработали рэпер Канье Уэст (150 миллионов), модель, предприниматель и телезвезда Кайли Дженнер (170 миллионов) и певица Тейлор Свифт (180 миллионов).

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Также в десятку вошли форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который со 109 миллионами занимает шестое место, игрок «ПСЖ» Неймар (седьмое место и 105 миллионов) и чемпион мира по боксу в среднем весе Сауль Альварес (10 место, 94 миллиона).

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор стал единственный бойцом смешанного стиля (MMA), кто вошел в рейтинг Forbes (65 место).

По информации источника, доходы ирландца за 2018 год составили около 47 миллионов долларов.

В частности, за бой с Хабибом Нурмагомедовым Макгрегор заработал около 30 миллионов. В эту сумму вошел гарантированный гонорар и бонусы за продажу платных трансляций. Оставшуюся сумму Конор заработал благодаря рекламному контракту с Reebok и продажам собственной марки виски.

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