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17 июля, источник: Чемпионат.com

Шестилетний чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям

Рохим Куриев вышел на сцену как боец-чемпион и не подвёл своего отца и деда! А ещё продолжил мощную битву с мальчиком из Ингушетии.

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Источник: Чемпионат.com

Ох, эти невероятные дети!

15 июля в Чечне шестилетний Рохим Куриев побил сразу два мировых рекорда. Он за один подход отжался 4618 (!) раз, из которых 4183 раза — за два часа.

Это по-настоящему удивительный результат! Потрясающий рекорд!

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Несмотря на то что на помост выходил 6-летний парнишка, всё было обставлено по-взрослому: рекорд фиксировался в студии телеканала «Грозный» под надзором главного редактора Книги рекордов России Станислава Коненко и её главного эксперта мирового рекордсмена Андрея Лобкова. Стоит отметить, что Рохима в студии встречали словно бойца, выходящего на ринг: с музыкой, флагами. Разве что чемпионских поясов мальчику не хватало.

Во время фиксации рекорда Куриева поддерживали родные и близкие, а непосредственно помогали во время упражнения отец и дедушка. Именно они находились рядом с юным атлетом, помогали ему советами и убирали спички — именно по спичкам, лежащим на полу, Рохим ориентировался — сколько отжиманий ему осталось. Целью были 5000 повторений.

И, несмотря на то что до изначальной цели добраться так и не удалось, новые мировые рекорды всё же были установлены.

Это не первые подобные достижения мальчика. У него уже есть рекорды в отжиманиях и упражнениях на брусьях.

А ещё он является самым юным почётным гражданином Чеченской Республики — награду ему лично вручил Рамзан Кадыров.

Останавливаться на этих рекордах Рохим и его семья не планируют. Отец мальчика подчеркнул, что следующим может пасть мировой рекорд в упражнениях на пресс.

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Битва в детских отжиманиях

Вообще, в детских отжиманиях в России развернулось самое настоящее сражение.

Свой предыдущий рекорд по отжиманиям тогда ещё 5-летний Рохим Куриев установил в 2018 году: 3202 раза за два с половиной часа. Было и неофициальное достижение — 4105 отжиманий, однако представители Книги рекордов России его не фиксировали. За эти результаты Куриев получил не только «Мерседес» от Кадырова, но и прозвище «чеченский Шварценеггер».

А в июне 2019 года рекорд Куриева побил мальчик из Ингушетии Ибрагим Льянов. На Башне согласия в центре Магаса Ибрагим отжался 3720 раз за два часа и 4445 раз за подход.

Поздравлял юного рекордсмена лично Юнус-Бек Евкуров. Семье Льянова подарили квартиру, обещали ещё и машину. Были и другие подарки: велосипед, смартфон и, конечно, дипломы.

Так что чеченец Куриев победил того, кто отнял у него прежний рекорд. Чем ответит Льянов?

Пожалуй, это противостояние может быть горячее, чем дуэль Хабиба и Макгрегора или дерби «Спартака» и ЦСКА. Кто бы мог подумать, что подобное случится в отжиманиях?

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