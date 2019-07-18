Министерство спорта РФ отказалось признавать видами спорта крикет и муай тай

По информации портала World Atlas, крикет является вторым по популярности видом спорта в мире после футбола. Правда, в основном он распространен в Великобритании и странах Содружества, включая Индию с миллиардным населением. В программу Олимпийских игр крикет входил только один раз — в 1900 году, в турнире приняли участие две сборные — Франция и Великобритания.