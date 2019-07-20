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00:25 (мск), источник: Sport24

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Британский поп-музыкант Эд Ширан выступил с концертом на стадионе «Открытие Арена», где свои домашние матчи проводит московский «Спартак».

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Источник: instagram.com/elis_nastya / instagram.com/olunya_black

Во время исполнения одной из песен Ширан надел футболку футбольной сборной России и поблагодарил собравшуюся публику на русском.

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Ширан постоянно отдает дать уважения той стране, в которой выступает — в инстаграме Ширан за последние несколько недель выкладывал фотографии с концертов в Бухаресте, Клагенфурте, Милане и Мадриде, где он одет в футболки сборных Румынии, Австрии, Италии и Испании соответственно.

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Ближайший после концерта Ширана матч на своей домашней арене «Спартак» проведет 3 августа против «Динамо».

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