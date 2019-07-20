Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России

Во время исполнения одной из песен Ширан надел футболку футбольной сборной России и поблагодарил собравшуюся публику на русском.

Ширан постоянно отдает дать уважения той стране, в которой выступает — в инстаграме Ширан за последние несколько недель выкладывал фотографии с концертов в Бухаресте, Клагенфурте, Милане и Мадриде, где он одет в футболки сборных Румынии, Австрии, Италии и Испании соответственно.