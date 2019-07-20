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20 июля, источник: ТАСС

Первый международный фестиваль интеллектуального спорта «Сильные фигуры» прошел в Москве

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» прошел в Москве в субботу. В рамках фестиваля состоялись шахматный турнир и соревнования по гольфу.

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Источник: РИА "Новости"

В фестивале приняли участие почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный вице-президент Ассоциации гольфа России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов, олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский, а также профессиональные гольфисты.

Соревнования гольфистов прошли в двух видах — обычный турнир и состязания на точность ударов. Победу в классическом турнире одержала команда Андрея Зверева и Бориса Старикова. В соревновании в ударах на точность лучшими стали Жуков и Алексей Матросов. В шахматном турнире победу одержал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«В этом турнире мы постарались объединить два интеллектуальных вида спорта — гольф и шахматы. Это хорошее начинание, которое позволяет пропагандировать здоровый образ жизни, все участники сегодня показали высокое мастерство. Надеюсь, что турнир завоюет популярность, мы хотели бы сделать его ежегодным. Гольф очень полезен с точки зрения здорового образа жизни, это физическая нагрузка, начинать играть в гольф можно с самого раннего возраста», — отметил Жуков.

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