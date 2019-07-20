Первый международный фестиваль интеллектуального спорта «Сильные фигуры» прошел в Москве

Источник: РИА "Новости"

В фестивале приняли участие почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный вице-президент Ассоциации гольфа России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, заместитель руководителя аппарата правительства России Андрей Логинов, олимпийский чемпион по современному пятиборью Дмитрий Сватковский, а также профессиональные гольфисты.

Соревнования гольфистов прошли в двух видах — обычный турнир и состязания на точность ударов. Победу в классическом турнире одержала команда Андрея Зверева и Бориса Старикова. В соревновании в ударах на точность лучшими стали Жуков и Алексей Матросов. В шахматном турнире победу одержал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.