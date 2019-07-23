Турниры по мини-футболу и чемпионат мира по воркауту пройдут в «Лужниках» 27 июля
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпионат мира по воркауту, турниры по
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпионат мира по воркауту, турниры по
«В столице 27 июля пройдет традиционный спортивный праздник “Московский спорт в “Лужниках””, где пройдут турниры по
На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 — для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 — для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО.
Также хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для
В массовом турнире по