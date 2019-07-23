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11:43 (мск), источник: ТАСС

Турниры по мини-футболу и чемпионат мира по воркауту пройдут в «Лужниках» 27 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Чемпионат мира по воркауту, турниры по мини-футболу и стритболу и соревнования на горных велосипедах пройдут в «Лужниках» 27 июля, сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.

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Источник: РИА "Новости"

«В столице 27 июля пройдет традиционный спортивный праздник “Московский спорт в “Лужниках””, где пройдут турниры по мини-футболу и стритболу, чемпионат мира по воркауту, битва силачей и соревнования на горных велосипедах», — говорится в сообщении.

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На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 — для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 — для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО.

Также хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов.

В массовом турнире по мини-футболу примут участие более 630 команд. Кроме того, более 2 тыс. участников сыграют в стритбол на 30 кортах. Свыше 60 спортсменов и тренеров из более чем 40 стран примут участие в чемпионате мира по воркауту.

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