Турниры по мини-футболу и чемпионат мира по воркауту пройдут в «Лужниках» 27 июля

Источник: РИА "Новости"

«В столице 27 июля пройдет традиционный спортивный праздник “Московский спорт в “Лужниках””, где пройдут турниры по мини-футболу и стритболу, чемпионат мира по воркауту, битва силачей и соревнования на горных велосипедах», — говорится в сообщении.

На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок. Для гостей будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 — для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 — для игр в городки, площадка для сдачи норм ГТО.

Также хоккейный клуб ЦСКА, баскетбольный клуб ЦСКА и футбольный клуб «Локомотив» представят свои площадки с трофеями, фотозонами и зонами для автограф-сессий с ветеранами клубов.