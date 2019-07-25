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11:29 (мск), источник: ТАСС

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes. Список опубликован в четверг на сайте издания.

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«Каждый год, составляя лонг-лист, мы включали в него популярных молодых рэперов, музыкантов, актеров, но только единицам из них удавалось пробиться в топ-50. В этом году мы дали им шанс, существенно изменив методику. Мы ограничили возраст участников рейтинга 40 годами и сместили фокус в сторону популярности. Если раньше больший вес в рейтинге приходился на доход знаменитостей, то сейчас важнее стала их востребованность», — рассказали в издании, отметив, что в результате установления возрастного ценза рейтинг покинули его бессменные участники Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Сергей Шнуров и многие другие.

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«Всего из прошлогоднего списка в новый перекочевали лишь 18 человек», — подчеркнули в Forbes.

Нурмагомедов занял первую строчку с доходом в $11,5 млн, количество его подписчиков в Instagram равно 15,4 млн. Составители списка также отметили, что после 11 боев в UFC, главного промоушена в смешанных единоборствах, спортсмен сохраняет ноль в графе поражений. На второй строчке оказалась Бузова с доходом $4,4 млн, обогнав при этом конкурентов по популярности. Третье место занял Овечкин ($14,5 млн).

Среди спортсменов тройку замкнул футболист Артем Дзюба. В подкатегории деятелей культуры и шоу-бизнеса за Бузовой расположились певцы Егор Крид и Дима Билан. Среди рэперов три первых строчки заняли Баста (Василий Вакуленко), Тимати (Тимур Юнусов) и Элджей (Алексей Узенюк). Павел Воля, Михаил Галустян и Гарик Харламов стали самыми успешными комиками, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и Юрий Дудь — самыми успешными блогерами.

Самый высокий доход среди участников рейтинга журналисты отметили у Александра Овечкина, Хабиба Нурмагомедова и теннисистки Марии Шараповой ($8,5 млн).

Самыми молодыми в рейтинге стали фигуристки Алина Загитова (17 лет) и Евгения Медведева (19 лет), а также певица Монеточка (Елизавета Гырдымова, 21 год). Рейтинг составляется с 2005 года.

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