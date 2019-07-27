Традиционно сильные виды спорта в Казахстане: велоспорт, борьба и бокс

Кроме того, Казахстан постоянно усиливает свои позиции в определенных видах спорта — так, сейчас в разгаре «Тур де Франс», на котором выступает велокоманда «Астана», участники которой славятся своими победами в других престижных гонках. За финалом гранд-тура можно следить в эфире Eurosport 1 до 28 июля, а мы рассказываем о спортивных дисциплинах, в которых Казахстан демонстрирует лучшие результаты.

Велоспорт

Велоспорт — один из столпов казахстанской спортивной традиции. Несмотря на то, что за всю историю выступлений независимого Казахстана на Олимпиадах было завоевано всего две медали — одна золотая и одна серебряная, — сегодня велоспорт переживает настоящий расцвет. Во многом это происходит благодаря профессиональной команде «Астана», которая уже больше десяти лет успешно выступает на самых престижных мировых гонках, в том числе на крупнейших Гранд-турах. «Астана» 11 раз участвовала в шоссейной многодневной гонке «Тур де Франс», 13 раз — в одной из крупнейших гонок «Джиро д`Италия» и еще 12 раз — в «Вуэльте Испании».

В генеральной классификации «Джиро д`Италия» «Астана» отмечена тремя победами — Альберто Контадора в 2008 году и Винченцо Нибали в 2013 и 2016 годах. Еще три победы спортсмены команды завоевали в рамках испанского Гранд-тура: Александр Винокуров в 2006 году, Альберто Контадор в 2008 году и Фабио Ару в 2015 году заняли первые места в генеральной классификации «Вуэльты Испании». Кроме того, на счету «Астаны» десятки побед в командных классификациях и на различных этапах Гранд-туров.

6 июля в Брюсселе на старт 106-го выпуска самой известной и престижной велогонки мира «Тур де Франс» вышли Якоб Фульсанг, Алексей Луценко, Горка Исагирре, Пельо Бильбао, Магнус Корт, Луис Леон Санчес, Омар Фрайле, Уго Уль. Лидер команды Якоб Фульсанг в этом сезоне одержал победу на «Льеж-Бастонь-Льеж» и «Критериум Дофине», а Алексей Луценко 30 июня выиграл в групповой гонке национального чемпионата Казахстана, защитив титул чемпиона страны. После того как Фульсанг и Луис Леон Санчес покинули «Тур де Франс» из-за травм, команда вынуждена сражаться в усеченном составе, однако спортсмены твердо настроены на победу и прикладывают все усилия, чтобы добиться успеха на финише в Париже. Следить за финальными этапами гонки «Тур де Франс» можно в эфире Eurosport 1 ежедневно до 28 июля.

Борьба

Традиционно сильна в Казахстане и борьба. Она находится на втором месте по количеству олимпийских медалей в национальном зачете — в общей сложности спортсмены независимого Казахстана завоевали 17 наград на летних Играх. В 1996 на Олимпиаде в Атланте «золото» по греко-римской борьбе взял Юрий Мельниченко, а Маулен Мамыров — бронзу в вольной борьбе. Ислам Байрамуков, борец вольного стиля, принес Казахстану «серебро» на Играх в Сиднее в 2000 году, в 2004 в Афинах серебряные медали завоевали Георгий Цурцумия (греко-римская) и Геннадий Лалиев (вольная), а бронзу — Мхитар Манукян (вольная борьба).

На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Казахстан завоевал четыре бронзовые медали: Марид Муталимов и Елена Шалыгина в вольной борьбе, Нурбахыт Тенизбаев и Асет Мамбетов в греко-римской. Из девяти медалей национальной сборной на Играх 2012 года в Лондоне три приходятся на борьбу: «бронзу» в вольном стиле взяли Акжурек Танатаров и Гюзель Манюрова, в греко-римском — Даниял Гаджиев. Манюрова повторила свой успех и на следующей летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, где выиграла серебряную медаль в вольной борьбе, а компанию ей в призовом зачете составили Ларионова Екатерина и Эльмира Сыздыкова («бронза» в вольной борьбе).

В апреле 2019 года сборная Казахстана по вольной борьбе заняла третье место в командном зачете на чемпионате Азии, который проходил в Китае. На соревнованиях особенно успешно выступали Нурходжа Кайпанов и Данияр Кайсанов, завоевавшие золото, Саятбек Окасов, взявший серебряную медаль, Галымжан Уссербаев и Алишер Ергали, выигравшие бронзовую награду. Кроме того, близится чемпионат мира по греко-римской, вольной и женской борьбе, который пройдет в столице Казахстана уже в этом сентябре и станет квалификационным отбором на Олимпийские игры в Токио-2020.

Бокс

Бокс по праву можно назвать коронным ударом Казахстана: за годы участия страны с собственной национальной сборной на Олимпийских играх (с 1994 года) больше всего медалей заработали именно боксеры. На их счету 22 награды, семь из которых — высшей пробы. Легендой в этой дисциплине стал Василий Жиров — олимпийский чемпион 1996 года, обладатель Кубка Вэла Баркера-1996, который вручается самому техничному боксеру Олимпиады, чемпион мира по версии IBF (1999−2003 гг.), чемпион Североамериканской боксерской организации по версии WBO (2003 год), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, кавалер ордена Парасат.

Еще две золотые медали привезли с Олимпиады-2000 в Сиднее боксеры Бекзат Саттарханов и Ермахан Ибраимов, в Афинах-2004 чемпионом стал Бахтияр Артаев, а на Играх в Пекине-2008 олимпийское «золото» по боксу взял Бахыт Сарсекбаев.

Успешной для Казахстана стала и Олимпиада в Лондоне в 2012 году: боксер Серик Сапиев завоевал не только чемпионский титул, но и Кубок Вэла Баркера, серебряной медали удостоился Адильбек Ниязымбетов, а бронзовые награды принесли стране боксеры Иван Дычко и Марина Вольнова.

Кроме Олимпийских игр казахстанские боксеры успешно выступают и на других соревнованиях: так, в октябре 2013 года в Алматы проходил первый домашний чемпионат мира по боксу, ставший рекордным по количеству стран участников (116 стран). На чемпионате Казахстан занял первое место в медальном зачете: всего было завоевано восемь наград — четыре золотые (Биржан Закыпов, Мерей Акшалов, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы), две серебряные (Адильбек Ниязымбетов и Иван Дычко) и две бронзовые (Кайрат Ералиев и Берик Абдрахманов).