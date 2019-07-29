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13:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Спрос за использование средств повышен». Баталов рассказал об аудите в клубах ППСК «Астана»

Клубы, входящие в структуру президентского профессионального спортивного клуба «Астана», проходят аудит. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор организации Аскар Баталов, передает корреспондент Vesti.kz.

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По словам Баталова, в этом году спрос за использование бюджетных средств значительно повышен.

«В целом “Самрук-Қазына” свою роль выполняет очень четко. У нас те бюджеты, которые запланированы, приходят вовремя. Спрос за эффективное и целевое использование в этом году повышен намного больше, чем в прошлые годы. Для этого разработано целое положение, разработаны всевозможные индикаторы. Эффективность тех денег, которые мы берем для клубов, находится под постоянным контролем. В настоящее время мы во всех клубах проводим комплексный аудит», — подчеркнул Баталов.

Напомним, в состав ППСК «Астана» входят ФК «Астана», БК «Астана», велокоманда «Астана», а также ХК «Барыс».

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