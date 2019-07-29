«Спрос за использование средств повышен». Баталов рассказал об аудите в клубах ППСК «Астана»

«В целом “Самрук-Қазына” свою роль выполняет очень четко. У нас те бюджеты, которые запланированы, приходят вовремя. Спрос за эффективное и целевое использование в этом году повышен намного больше, чем в прошлые годы. Для этого разработано целое положение, разработаны всевозможные индикаторы. Эффективность тех денег, которые мы берем для клубов, находится под постоянным контролем. В настоящее время мы во всех клубах проводим комплексный аудит», — подчеркнул Баталов.