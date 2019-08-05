Спортсмены Президентского клуба «Астана» передали эстафету Abai175 НОК Казахстана
Спортсмены ППСК «Астана» передали эстафету Abai175 Национальному олимпийскому комитету, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Спортсмены ППСК «Астана» передали эстафету Abai175 Национальному олимпийскому комитету, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Они поддержали масштабный челлендж, который посвящен 175-летию Абая Кунанбаева. Суть флешмоба заключается в прочтении стихов казахского поэта. К акции уже присоединилось большое количество людей, в том числе и Президент Казахстана
Спортсмены Президентского клуба «Астана» прочли одно из самых узнаваемых произведений Абая «Көзімнің қарасы». В видеоролике приняли участие велогонщик Алексей Луценко, игроки ФК «Астана» Ненад Эрич и Фирмин Мубеле, хоккеисты «Барыса» Даррен Диц, Корбан Найт и Никита Михайлис, баскетболисты Александр Жигулин и Аскар Майдекин, а также исполнительный директор клуба Пол Эшуорт, передавшие эстафету НОК Казахстана.
Добавим, что в прошедшую субботу клубы ППСК «Астана» провели субботник в рамках экоакции «Бірге — Таза Қазақстан».