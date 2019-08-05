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5 августа, источник: Vesti.kz

Спортсмены Президентского клуба «Астана» передали эстафету Abai175 НОК Казахстана

Спортсмены ППСК «Астана» передали эстафету Abai175 Национальному олимпийскому комитету, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Они поддержали масштабный челлендж, который посвящен 175-летию Абая Кунанбаева. Суть флешмоба заключается в прочтении стихов казахского поэта. К акции уже присоединилось большое количество людей, в том числе и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Спортсмены Президентского клуба «Астана» прочли одно из самых узнаваемых произведений Абая «Көзімнің қарасы». В видеоролике приняли участие велогонщик Алексей Луценко, игроки ФК «Астана» Ненад Эрич и Фирмин Мубеле, хоккеисты «Барыса» Даррен Диц, Корбан Найт и Никита Михайлис, баскетболисты Александр Жигулин и Аскар Майдекин, а также исполнительный директор клуба Пол Эшуорт, передавшие эстафету НОК Казахстана.

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Добавим, что в прошедшую субботу клубы ППСК «Астана» провели субботник в рамках экоакции «Бірге — Таза Қазақстан».

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