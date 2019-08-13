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13 августа

Одноклассники покажут The International 2019 с обзорными шоу и интерактивом для зрителей

Одноклассники совместно с компанией «Телеспорт» проведут трансляцию крупнейшего турнира по Dota 2 The International 2019, который пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае на Мерседес-Бенц Арене. После каждого игрового дня в трансляциях в ОК будет проходить обзорное шоу с обсуждением итогов и прогнозами будущих матчей. Интерактивная платформа ОК позволят зрителям взаимодействовать со студией.

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Источник: РИА "Новости"

Трансляции будут доступны в группе телеканала «Сила» на любых устройствах: в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Показ финального дня турнира пойдет в формате Ultra HD (4К).

Ведущим выпусков шоу станет спортивный комментатор Денис Алхазов, экспертами выступят Дарья Eiritel Морозова, Мила Mila Алиева и Александр Jam Коротков. В студию «Силы» придут стримеры, комментаторы и селебрити. Шоу будет интерактивным для пользователей, которые, благодаря творческой студии ОК, станут полноценными участниками эфира, напрямую влияющими на происходящее в студии.

Прямые эфиры шоу пройдут в 3D-студии, реализованной на основе игрового движка Unreal Engine. Это позволит создавать 3D-объекты непосредственно в прямом эфире. Ведущий и гости студии окажутся в окружении отрисованных объектов и персонажей игр. Это поможет передать атмосферу турнира и самой дисциплины.

ОК транслирует The International Dota 2 четвертый год подряд. Соревнования традиционно собирают внушительную аудиторию поклонников киберспорта и компьютерных игр. Так, в 2018 году трансляции главного киберспортивного турнира мира собрали аудиторию в 12 млн человек.

The International — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, который с 2011 года проводит компания Valve. В нынешнем турнире, призовой фонд которого составляет более 32 млн долларов, участвуют 18 команд.

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