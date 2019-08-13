Одноклассники покажут The International 2019 с обзорными шоу и интерактивом для зрителей

Трансляции будут доступны в группе телеканала «Сила» на любых устройствах: в веб-версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Показ финального дня турнира пойдет в формате Ultra HD (4К).

Ведущим выпусков шоу станет спортивный комментатор Денис Алхазов, экспертами выступят Дарья Eiritel Морозова, Мила Mila Алиева и Александр Jam Коротков. В студию «Силы» придут стримеры, комментаторы и селебрити. Шоу будет интерактивным для пользователей, которые, благодаря творческой студии ОК, станут полноценными участниками эфира, напрямую влияющими на происходящее в студии.



Прямые эфиры шоу пройдут в 3D-студии, реализованной на основе игрового движка Unreal Engine. Это позволит создавать 3D-объекты непосредственно в прямом эфире. Ведущий и гости студии окажутся в окружении отрисованных объектов и персонажей игр. Это поможет передать атмосферу турнира и самой дисциплины.



ОК транслирует The International Dota 2 четвертый год подряд. Соревнования традиционно собирают внушительную аудиторию поклонников киберспорта и компьютерных игр. Так, в 2018 году трансляции главного киберспортивного турнира мира собрали аудиторию в 12 млн человек.



The International — самый крупный ежегодный киберспортивный турнир, который с 2011 года проводит компания Valve. В нынешнем турнире, призовой фонд которого составляет более 32 млн долларов, участвуют 18 команд.