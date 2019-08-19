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19 августа, источник: Lenta.Ru

В РУСАДА пожаловались на «тотальное невежество» российских спортсменов

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться на начальных этапах работы. Ее слова приводит Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«C чем пришлось иметь дело? С тотальным невежеством. Казалось бы, чего проще: антидопинговых правил всего десять. А у людей до сих пор в сознании, что допинг — это когда ты съел какое-то колесо и быстрее побежал», — заявила Пахноцкая.

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РУСАДА сохранило свой статус

Функционер отметила, что во многих случаях невежество и является причиной нарушений. «Людей, которые реально ничего не знают и даже не стремятся узнать, много. Некоторые же до сих пор на мельдонии попадаются. Но и тех, кто все знает и сознательно идет на нарушения, тоже полно», — подытожила она.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

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