В РУСАДА пожаловались на «тотальное невежество» российских спортсменов

Источник: РИА "Новости"

«C чем пришлось иметь дело? С тотальным невежеством. Казалось бы, чего проще: антидопинговых правил всего десять. А у людей до сих пор в сознании, что допинг — это когда ты съел какое-то колесо и быстрее побежал», — заявила Пахноцкая.

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Функционер отметила, что во многих случаях невежество и является причиной нарушений. «Людей, которые реально ничего не знают и даже не стремятся узнать, много. Некоторые же до сих пор на мельдонии попадаются. Но и тех, кто все знает и сознательно идет на нарушения, тоже полно», — подытожила она.