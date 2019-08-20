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20 августа, источник: Чемпионат.com

Водитель без прав специально наехал на трех паралимпийцев сборной России

Водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной России.

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Инцидент произошёл под Тулой.

Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины. К счастью, весь удар пришёлся на коляски.

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Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Когда ребята вечером вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал, мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.

Вскоре злоумышленник попытался скрыться, однако потерял номер. Это помогло идентифицировать личность мужчины. Водителем оказался Александр Горбунов, которого лишили прав в 2013 году, сообщает телеграм-канал Mash.

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