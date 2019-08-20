Водитель без прав специально наехал на трех паралимпийцев сборной России
Водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной России.
Водитель без прав специально сбил троих паралимпийцев, которые являются членами сборной России.
Инцидент произошёл под Тулой.
Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины. К счастью, весь удар пришёлся на коляски.
Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Когда ребята вечером вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал, мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.
Вскоре злоумышленник попытался скрыться, однако потерял номер. Это помогло идентифицировать личность мужчины. Водителем оказался Александр Горбунов, которого лишили прав в 2013 году, сообщает