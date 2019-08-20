Водитель без прав специально наехал на трех паралимпийцев сборной России

Как заявила старший тренер сборной России по бочча Татьяна Кузнецова, Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин получили небольшие ссадины. К счастью, весь удар пришёлся на коляски.

Три человека из команды по бочча приехали на сборы в город Алексин. Когда ребята вечером вышли на прогулку, на них наехал мужчина на автомобиле «Шевроле Ланос». Водитель проехал, мимо, развернулся и целенаправленно решил сбить спортсменов.