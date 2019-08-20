Задержан водитель, сбивший паралимпийцев под Тулой и скрывшийся с места ДТП

ДТП произошло в понедельник вечером. После происшествия водитель скрылся. Во время ДТП оторвался автомобильный номерной знак, по которому удалось найти беглеца. Он был доставлен в отдел МВД для разбирательства. Отмечается, что 39-летний мужчина был ранее лишен водительских прав.
«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трёх лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине, и скрывшийся с места ДТП. Все трое колясочников — члены паралимпийской сборной России», — говорится в сообщении полиции.
Как сообщила РИА Новости старший тренер сборной России Татьяна Кузнецова, в аварии пострадали Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин, которые готовятся к чемпионату Европы по бочча. «Мы обратились в больницу после инцидента, серьезных повреждений у ребят нет», — добавила она.