Задержан водитель, сбивший паралимпийцев под Тулой и скрывшийся с места ДТП

ДТП произошло в понедельник вечером. После происшествия водитель скрылся. Во время ДТП оторвался автомобильный номерной знак, по которому удалось найти беглеца. Он был доставлен в отдел МВД для разбирательства. Отмечается, что 39-летний мужчина был ранее лишен водительских прав.

«В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками полиции в Алексине установлен и задержан водитель, совершивший наезд на трёх лиц, передвигавшихся в инвалидных колясках по обочине, и скрывшийся с места ДТП. Все трое колясочников — члены паралимпийской сборной России», — говорится в сообщении полиции.