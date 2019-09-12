Первый чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу состоится в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом на
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу состоится в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом на
«Впервые в мировой истории у нас пройдет чемпионат Европы по скейтбордингу, ожидаем около 4000 гостей. Этот вид спорта раньше воспринимался как времяпрепровождение, но именно как вид спорта он еще не так популярен. Это важная особенность нашего форума», — сказал Никитин.
Как сообщили журналистам в
Планируется, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 30 стран, в том числе Германии, Франции, Финляндии, Италии, Испании. Ожидается также, что соревнования посетят президент Международной федерации скейтбординга Сабатино Араку и представитель Международного олимпийского комитета, президент Ассоциации международных федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти.
«В рамках события запланированы показательные выступления и
Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.