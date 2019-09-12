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12 сентября, источник: ТАСС

Первый чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу состоится в Нижнем Новгороде в 2019 году. Об этом на пресс-конференции, посвященной форуму «Россия — спортивная держава», сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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«Впервые в мировой истории у нас пройдет чемпионат Европы по скейтбордингу, ожидаем около 4000 гостей. Этот вид спорта раньше воспринимался как времяпрепровождение, но именно как вид спорта он еще не так популярен. Это важная особенность нашего форума», — сказал Никитин.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области, чемпионат Европы по скейтбордингу пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 12 октября на территории ФОК «Мещерский». «Это престижное спортивное событие является квалификационным этапом к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Чемпион и призеры будут определены по сумме баллов, набранных в финале соревнования», — отметили в пресс-службе.

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 30 стран, в том числе Германии, Франции, Финляндии, Италии, Испании. Ожидается также, что соревнования посетят президент Международной федерации скейтбординга Сабатино Араку и представитель Международного олимпийского комитета, президент Ассоциации международных федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Ричи Битти.

«В рамках события запланированы показательные выступления и мастер-классы по скейтбордингу от тренеров сборной России, международный судейский семинар, мероприятия с участием молодых дизайнеров и отечественных производителей спортивной экипировки», — добавили в пресс-службе.

Скейтбординг является олимпийской дисциплиной, впервые этот вид спорта будет представлен на Играх-2020 в Токио.

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