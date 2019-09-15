Этап Кубка мира по скейтбордингу пройдет в Москве 9 ноября

«Турнир состоится 9 ноября на Малой спортивной арене “Лужники”. Состав участников еще не утвержден, но в московском турнире всегда участвуют новые перспективные скейтеры, такой всегда была концепция этих соревнований. Все спортсмены, которые катались у нас в Москве, обычно в следующем году мощно проявляли себя на крупнейших соревнованиях. Например, французы Винсент Милу и Аурельен Жиру», — рассказал Поцелуев.