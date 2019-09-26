Губерниев опроверг сообщения о ДТП с его участием
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП в Московской области.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП в Московской области.
Ранее СМИ сообщили о том, что 17 сентября Губерниев стал участником ДТП возле здания префектуры Зеленоградского административного округа.
«Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьезно, то я сейчас приехал на машине и на ней ни царапины. Как ездил, так и езжу. Может, это