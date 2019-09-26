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26 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Губерниев опроверг сообщения о ДТП с его участием

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российский комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал сообщения о том, что он попал в ДТП в Московской области.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее СМИ сообщили о том, что 17 сентября Губерниев стал участником ДТП возле здания префектуры Зеленоградского административного округа.

«Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьезно, то я сейчас приехал на машине и на ней ни царапины. Как ездил, так и езжу. Может, это какая-то непроверенная информация. Я такого не помню. Всякое бывает. Может, это был не я», — приводит его слова РЕН ТВ.

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