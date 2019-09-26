Губерниев опроверг сообщения о ДТП с его участием

«Вы знаете, я под лошадь попал, как в известном произведении. Если говорить серьезно, то я сейчас приехал на машине и на ней ни царапины. Как ездил, так и езжу. Может, это какая-то непроверенная информация. Я такого не помню. Всякое бывает. Может, это был не я», — приводит его слова РЕН ТВ.