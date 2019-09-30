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30 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Ганус: Спортивный мир в шоке от методов по выходу РФ из допингового кризиса

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Спортивный и антидопинговый мир шокированы подходами и методами, которые применяются для того, чтобы вывести Россию из допинг-кризиса, считает генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

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Источник: Спорт РИА Новости

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в сентябре прошлого года восстановил статус РУСАДА, лишенного аккредитации в 2015 году. На прошлой неделе на фоне сообщений в СМИ о том, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, было объявлено, что WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА. С 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

«Ведь вопрос не в допинговом кризисе в ВФЛА, вопрос не только в требованиях WADA, представленных России. Допинговые кризисы периодически прокатываются по всему миру. Главный вопрос — как мы выходим из этих кризисов, какие подходы мы при этом используем? Нам нужны перемены в подходах к решению проблем. Мы должны не только ждать перемен, но и иметь возможность делать всё для их воплощения», — говорится в открытом письме Гануса, которое приводится на официальном сайте организации.

Спортивный и антидопинговый мир шокирован подходами и методами по выходу России из кризиса. Я неоднократно повторял, что дело не в количестве нарушений, у нас большая спортивная юрисдикция, которая находилась на пути выхода из кризиса. Вопрос в том, как спортивные власти разрешают эти кризисы, насколько прозрачно и эффективно они борются с допингом в стране.

По словам Гануса, российский спорт достоин полноценного членства в международной спортивной семье, «но прежде нужно убрать неприемлемые подходы и методы, и лиц, которые завели его в тупик и дискредитировали в глазах мира». Глава РУСАДА утверждает, что «спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема».

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Ганус заявил, что, по мнению специалистов WADA, характер искажений электронной базы данных московской антидопинговой лаборатории таков, «что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены, в том числе и за последние 2 года».

«Сразу оговорюсь, я обладаю достаточной информацией, чтобы говорить о тяжести и масштабе последствий, — отметил он. — Я не знаю, кто конкретно мог вносить изменения, по чьим указаниям он действовал. Как можно было допустить этих лиц к принятию решений и даче указаний в спортивной сфере России?».

Ганус подчеркнул, что новое РУСАДА никогда не будет прежним. «Прежнее РУСАДА было отвергнуто международным спортивным миром и антидопинговым сообществом за предательство антидопинговых и спортивных ценностей. Новое РУСАДА не должно быть и больше не будет сервисной организацией, оказывающей антидопинговые “услуги” спортивной власти. Цена этой так называемой old school-ной “лояльности” — долгосрочное падение нашего спорта, которое еще не остановлено», — заявил он.

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