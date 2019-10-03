Зеппельт анонсировал выход нового фильма о допинге

Лента будет посвящена проблеме допинга в Марокко. Зеппельт намекнул, что некоторые европейские атлеты отправляются тренироваться в эту африканскую страну, чтобы проводить допинговые манипуляции. «Следующая часть нашей документальной серии “Допинг. Совершенно секретно”: “Марокко — рай для мошенников?” Пример того, как мировой спорт игнорирует культуру допинга в некоторых странах. Также европейцы любят тренироваться в отдалённых районах Марокко. Почему? Ответ в 16:50 на канале Das Erste», — написал журналист в своём «твиттере».