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15 октября, источник: Vesti.kz

«Из детской команды в основу». Как клубы ППСК воспитывают будущих звезд казахстанского спорта

Профессиональный президентский клуб «Астана» обладает крупнейшей базой резервных команд. Масштаб, прежде всего, связан с количеством видов спорта, развивающихся в этой структуре, где у каждого члена существуют фарм-команды и детские школы. Подробности — в материале Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В частности, эффективный вектор развития детского спорта наблюдается в футбольном клубе «Астана», хоккейном «Барысе» и баскетбольной «Астане». Структуры четко следуют цели развития спорта в стране. При профессиональных командах успешно функционируют фарм-клубы, дублирующие составы и юношеские команды, в которых воспитываются спортсмены со всего Казахстана, реализовывая свои перспективы и открывшиеся возможности.

Детскую базу футбольного клуба «Астана» составляют юные спортсмены в возрасте от восьми до 18 лет. Их обучение ведут 16 тренеров, а по его окончании производится отбор во вторую команду. В разрезе же основного состава выпускниками школы являются пять футболистов. Подробнее обо всех процессах рассказал руководитель программы развития молодежного футбола ФК «Астана» Константин Котов.

«На данный момент в футбольном центре “Астана” обучаются более 350 детей на бесплатной основе. Дети — в возрасте от восьми до 18 лет, в том числе со следующего года будут две возрастные группы девочек 2005−2006 годов рождения и младше. В структуре центра работают 16 тренеров, два врача и два тренера вратарей. Со следующего года согласно сертификации будет добавлен тренер по физической подготовке. Говоря о селекции, стоит отметить, что просмотры проводятся два раза в год. У тренеров в зависимости от возрастной группы существуют критерии отбора, помимо этого так называемые “новички” тренируются с футболистами, уже проходящими обучение, и в конкуренции проходят отбор. На самом деле очень много желающих, но в каждой возрастной категории занимается от 25 до 30 человек. Так, например, в этом году в группу 2011 года на просмотр пришло 150 детей, но, так как у нас занятия бесплатные, то идет отбор и только лучшие продолжают обучение в футбольном центре. Ежегодно футбольный центр выпускает старшую группу футболистов, которые проходят просмотр во вторую команду клуба. На данный момент в основном составе команды заявлены пять игроков, проходивших обучение в футбольном центре. В команде первой лиги 15 человек в возрасте от 16 до 19 лет являются воспитанниками нашего центра. Здесь вопрос конкуренции. Как говорилось ранее, сейчас уже пять 19−20 летних футболистов являются полноценными игроками основного состава, плюс в течение сезона тренерский штаб основы привлекает к тренировочному процессу еще 3−4 молодых футболистов. Если они являются конкурентоспособными на таком уровне, то продолжают работу. Пример Рамазана Каримова и Владислава Прокопенко, которые прошли полный цикл обучения футбольного центра от девятилетнего возраста и до основной команды, показывает, что нет ничего невозможного», — озвучил Котов.

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Стоит отметить, что итогом работы школы являются не только локальные победы, но и зарубежные. Так, например, состав «Астаны» (2001 года рождения) играет в юношеской Лиге чемпионов УЕФА, где в первом матче обыграл чемпиона Израиля.

«В этом году у нас команда 2001 года рождения сумела выиграть второй сезон подряд “золото” первенства РК в своей возрастной категории. Также составы 2003 и 2004 годов рождения привезли медали турниров. В стартовавшем Кубке Казахстана четыре из шести команд пробились в финал. Также в этом году 18-летние спортсмены играют в юношеской Лиге УЕФА, обыграв в первом матче чемпиона Израиля “Маккаби” со счетом 1:0. Также, благодаря нашему сотрудничеству с футбольным клубом “Локомотив” (Москва), наша команда является ежегодным участником международного турнира UTCL Cup, где получает международный опыт», — добавил Константин Котов.

Одно из особых мест в общей структуре ППСК занимает хоккейный клуб «Барыс», имеющий самую большую резервную базу, состоящую из детской школы и фарм-команд различных уровней. Также на ледовых площадках, предоставленных клубом, оттачивают свое мастерство свыше 700 юных хоккеистов.

«В нашей школе на данный момент насчитывается 770 детей, которые представлены в 13 возрастах. При этом команд у нас 14. Это связано с тем, что в самых младших возрастах у нас по два состава. Шесть старших возрастов у нас играют в первенстве России. Остальные же наши юные хоккеисты задействованы в чемпионате Казахстана. Тренировочный процесс у нас строится, исходя из возрастных особенностей. У более взрослых ребят также есть дополнительные занятия: велотренировки, работа в зале, фитнес. Безусловно, мы ведем открытую селекционную работу, охватывающую всю страну. У нас существует интернат на 42 места, который предназначен для одаренных детей. Туда мы принимаем только лучших. Прием талантливых ребят начинается с возраста 14 лет. То есть это уже те ребята, которые твердо решили заниматься хоккеем, связать свою жизнь с этим видом спорта. Они живут в нашем интернате, питаются, обучаются. Попасть в него сложно. И он предназначен только для приезжих детей», — сказал заведующий учебно-тренировочным отделом ДЮСШ «Барыс» Валерий Накипов.

Особенно талантливые хоккеисты имеют ряд привилегий, где главным моментом является подписание зарплатного контракта. По умолчанию, конечно же, лучшие спортсмены привлекаются к играм сборной.

«Ведущие таланты попадают в команду мастеров, начиная со “Снежных Барсов”. В школьные годы определенных поощрений нет. Однако уже в “Снежных Барсах” подписывается контракт, по которому начисляется заработная плата. Также игроки привлекаются в сборные Казахстана различных возрастов. И, конечно, мы берем на себя расходы на экипировку, выдаем клюшки, инвентарь. Ребята ни в чем не нуждаются — полностью одеваем. По итогам обучения есть определенный позитивный процент ребят, которые в итоге привлекались к основной команде. Кроме того разбирают хоккеистов “Снежные Барсы”, “Номад”. И хочу отметить, что в основной состав постоянно привлекаются наши ученики в играх КХЛ. Да, иногда игровое время составляет минуту, две. Но парень при этом живет в коллективе, живет этим режимом, происходит адаптация. У нас только самые младшие ребята играют со своим возрастом. Остальные же выступают против старших соперников. Это сделано для того, чтобы было легче справляться с российскими командами, чтобы у нас был задел. Несмотря на это, наши юные хоккеисты стабильно попадают в медальный зачет. В рамках российского первенства у нас четыре команды попали в группу сильнейших, две — не прошли. Шли на первом месте, но в переходных матчах уступили. Были сделаны выводы, провели работу, и уже в этом году прогресс заметен. Очень удачно начали сезон. Задача для выступающих в России у нас одна — остаться в группе сильнейших. Мы пока прежде всего приобретаем опыт. Мы ведь молодая школа, и не сразу все получится. В рамках Казахстана, играй мы по своим возрастам, были бы всегда чемпионами. Но тогда не было бы роста. И сейчас у нас идет прогрессирующее движение», — добавил Накипов.

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При ППСК ведет свою деятельность баскетбольная Академия. Несмотря на молодость — учреждение работает с 2017 года — уже сейчас она принимает детей общим количеством свыше 200 человек.

Готовят юных баскетболистов три сертифицированных казахстанских тренера, а также специалист из Сербии. Подробнее о тренировочном процессе и не только рассказал исполнительный директор ПБК «Астана», председатель правления национальной баскетбольной студенческой Лиги Рустам Ергали.

«На данный момент в нашей Академии обучаются около 240−250 детей. Приемный возраст начинается с 2009 года рождения. Также у нас есть новая группа, где дети могут заниматься с шести лет. Если говорить о структуре работы, то процесс у нас поэтапный. Сначала детей ждет юношеская сборная, затем молодежная с переходом в фарм-клуб команды “Астана”. Когда к нам приходит ребенок, мы ему рассказываем о том, что это не просто баскетбольный кружок, а целый тренировочный процесс, где нужно работать с самоотдачей, чтобы в дальнейшим мог будущий наш воспитанник стать профессиональным игроком. Что касается развития, то соревновательной базой являются чемпионаты Республики Казахстан, начиная с юношеской до молодежной сборной, которые у нас на данном этапе сезона уже включены, и это около десяти соревнований. В этом году будет впервые такое количество турниров. В Академии работают четыре квалифицированных тренера, где главным специалистом является тренер из Сербии Деян Парижанин, который имеет большой опыт работы в национальной сборной Сербии, а также в профессиональных командах Европы, которые играют в европейской лиге. И, конечно же, три сертифицированных казахстанских специалиста. Если говорить о специальной программе по подготовке талантливых ребят, то у нас пока не предусмотрены таковые. На данном этапе главным является участие молодых ребят в соревнованиях, и доказывать свое мастерство им нужно будет именно там. Наиболее талантливые ребята будут отобраны именно там и попадут в фарм-клуб “Астаны”. По выпуску же, если спортсмен захочет дальше заниматься профессиональной карьерой в баскетболе и если он талантлив, то в первую очередь его ждет путь в основную команду “Астаны”», — рассказал Ергали.

Стоит отметить, что спортивные центры функционируют при поддержке АО «Самрук-Казына», которое также принимает активное участие в развитии всех клубов семейства ППСК.

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