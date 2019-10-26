Колобков: В России за последние годы произошел большой рывок в скалолазании

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Парма
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль
Бордо
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Ак Барс
Барыс
21
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
СКА
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Йокерит
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Эйбар
Хоккей. НХЛ
20:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ним
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Эвертон
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Борнмут
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Леганес
Мальорка
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Брешиа
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Арсенал Т
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Унион Б
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
Хоффенхайм
23
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Боруссия Д
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Фортуна Д
20
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Ювентус
11
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Амур
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Манчестер Сити
Астон Вилла
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Уфа
30
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
27.10
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
27.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
27.10
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
27.10
Даллас Старз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
27.10
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
11Анна Щербакова — новая звезда российского фигурного катания
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
25 октября, источник: Спорт РИА Новости

Колобков: В России за последние годы произошел большой рывок в скалолазании

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Скалолазание является популярным видом спорта в России, за последние годы в его развитии произошел большой рывок благодаря включению в олимпийскую программу, сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В пятницу Колобков провел рабочую встречу с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым и председателем тренерского совета Владимиром Маламидом.

«Скалолазание — вид спорта новый для олимпийской программы, хотя в России очень популярный. Есть определенные сложности для развития, потому что требуется специализированное оборудование и комплексы, но за последние несколько лет произошел достаточно большой рывок. Повлияло включение скалолазания в олимпийскую программу. Этот вид спорта включен на два ближайших олимпийских цикла — в Токио-2020 и Париже-2024. Надеемся также, что он будет включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.


Нажмите,
чтобы включить звук

«Сейчас сборная России проходит период отбора на Олимпиаду. Будет разыграно несколько олимпийских лицензий. По сути, календарь уже сформирован. Надеемся, что наша сборная пройдет отбор и будет конкурентоспособной», — добавил Колобков.

Маламид, в свою очередь отметил, что «отбор в Токио уже на финише» и российские спортсмены «выполнили программу полностью». «К сожалению, помешали травмы ведущих спортсменов, но тем не менее у нас есть серьезные надежды на успех. Мыслями мы уже в Париже… Формат (соревнований) в Париже — это формат, который действительно позволит нам выложить всё, что мы имеем, весь потенциал, только его нужно будет очень сильно нарастить, потому что конкуренция очень высокая. На сегодняшний день стартовая позиция для подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже, на порядок лучше, чем была стартовая позиция для подготовки к Олимпиаде в Токио», — отметил он.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Канадский хоккеист рассказал об 'адской' жизни в России
Падение Медведевой и жалобы Трусовой: что увидела Канада
СМИ: «Реал Мадрид» намерен вернуть Моуринью
«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче без Григоряна
«Манчестер Сити» разгромил новичка АПЛ и вернулся на 2-е место
«Ювентус» не смог выиграть без Роналду
«Спартак» готовится к матчу с «Локомотивом» в полном составе
«Ростов» принимает «Сочи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь