Колобков: В России за последние годы произошел большой рывок в скалолазании

«Скалолазание — вид спорта новый для олимпийской программы, хотя в России очень популярный. Есть определенные сложности для развития, потому что требуется специализированное оборудование и комплексы, но за последние несколько лет произошел достаточно большой рывок. Повлияло включение скалолазания в олимпийскую программу. Этот вид спорта включен на два ближайших олимпийских цикла — в Токио-2020 и Париже-2024. Надеемся также, что он будет включен в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе», — цитирует Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Маламид, в свою очередь отметил, что «отбор в Токио уже на финише» и российские спортсмены «выполнили программу полностью». «К сожалению, помешали травмы ведущих спортсменов, но тем не менее у нас есть серьезные надежды на успех. Мыслями мы уже в Париже… Формат (соревнований) в Париже — это формат, который действительно позволит нам выложить всё, что мы имеем, весь потенциал, только его нужно будет очень сильно нарастить, потому что конкуренция очень высокая. На сегодняшний день стартовая позиция для подготовки к Олимпийским играм, которые пройдут в Париже, на порядок лучше, чем была стартовая позиция для подготовки к Олимпиаде в Токио», — отметил он.