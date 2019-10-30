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29 октября, источник: ТАСС

WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года

ТАСС, 29 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от Министерства спорта РФ и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дополнительные ответы на ряд вопросов по данным московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Источник: ИТАР-ТАСС

«Учитывая сугубо технический характер этого исследования и объем оцениваемого сложного материала, на данном этапе невозможно установить какие-либо фиксированные сроки. Однако на данный момент ожидается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть отчет департамента расследований WADA до конца ноября. В этом случае исполком под председательствомпрезидента Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберется как можно скорее для обсуждения рекомендации», — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, исполком WADA, который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет.

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23 сентября 2019 года исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу из-за обнаруженных в базе данных московской лаборатории изменений. Российской стороне дали три недели, чтобы объяснить причины их появления. Ответы она предоставила 8 октября. Российские эксперты и WADA должны обсудить этот вопрос на совместной встрече, которая изначально планировалась на 23 октября, но в итоге была перенесена на неопределенный срок.

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