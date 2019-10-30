WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года

Источник: ИТАР-ТАСС

«Учитывая сугубо технический характер этого исследования и объем оцениваемого сложного материала, на данном этапе невозможно установить какие-либо фиксированные сроки. Однако на данный момент ожидается, что комитет по соответствию сможет рассмотреть отчет департамента расследований WADA до конца ноября. В этом случае исполком под председательствомпрезидента Крейга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года, соберется как можно скорее для обсуждения рекомендации», — говорится в сообщении.

Как сообщила ранее ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, исполком WADA, который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет.

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