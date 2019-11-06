ARD: Россия ответила не на все вопросы WADA

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что эксперты российской стороны дали объяснения по каждому из 31 вопроса WADA, которые поступили в министерство спорта РФ и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу базы данных московской антидопинговой лаборатории.

«(Как стало известно команде ARD, занимающейся темой допинга) Согласно источникам, близким к WADA, Россия ответила лишь на 23 из 31 вопроса WADA, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории, и не предоставила все запрошенные устройства/данные. А также аналитические данные по ЭПО (эритропоэтину)», — написал Зеппельт в своем микроблоге в Twitter.

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.

Письмо с ответами WADA было отправлено 8 октября. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий.