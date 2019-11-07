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6 ноября, источник: Спорт РИА Новости

WADA: Россия ответила на все вопросы по московской лаборатории

КАТОВИЦЕ (Польша), 6 ноя — РИА Новости. Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор подтвердил РИА Новости, что Россия ответила на все вопросы, возникшие у экспертов WADA, исследовавших данные Московской антидопинговой лаборатории.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в твиттере, что Россия якобы ответила лишь на 23 из 31 вопроса WADA. Министр спорта Павел Колобков позднее заявил, что WADA получило ответы на все вопросы по Московской антидопинговой лаборатории.

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«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», — сказал Тейлор.

Он отметил, что специалисты решат, удовлетворены ли они ответами российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. При этом Тейлор заявил, что у WADA возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Решение по этому вопросу перенесли на неопределенный срок.

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