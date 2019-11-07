WADA: Россия ответила на все вопросы по московской лаборатории

Ранее журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в твиттере, что Россия якобы ответила лишь на 23 из 31 вопроса WADA. Министр спорта Павел Колобков позднее заявил, что WADA получило ответы на все вопросы по Московской антидопинговой лаборатории.
«Да, Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждем мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе», — сказал Тейлор.
Он отметил, что специалисты решат, удовлетворены ли они ответами российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. При этом Тейлор заявил, что у WADA возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения.
Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. Решение по этому вопросу перенесли на неопределенный срок.